Gaby Espino encendió las redes mostrando su nueva figura con un sexy bikini La actriz venezolana ha logrado maravillas con el Pilates Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena empujó a muchas personas a aprender nuevos pasatiempos y también a buscar diferentes maneras de ejercitarse en la comodidad del hogar. Una de ellas es Gaby Espino, quien además de compartir más tiempo de calidad con sus hijos, se dispuso a enfocarse más en el ejercicio para obtener esa figura que tanto anhelaba. Aunque la actriz venezolana siempre ha gozado de una buna figura, ella quería ponerse más fuerte, tonificar el estómago y definir más los brazos. Por eso desde hace unos meses empezó a hacer Pilates con la entrenadora Yeraldine Rodríguez de Ananda Pilates y los resultados han sido increíbles. “Gracias Ananda Pilates por tu dedicación”, escribió la actriz venezolana junto a un video que hace unas semanas en su cuenta de Instagram en que aparece ejercitándose. “Cada día me enamoro más del Pilates y de los resultados. ¡Wow!”. La verdad es que Espino luce más delgada que nunca y no pierde oportunidad de mostrar su nueva figura en las redes. Precisamente este fin de semana la actriz estuvo paseando en el que se hizo varios videos en los que salía con un sexy bikini a rayas que le sentaba de maravilla a su figura. Image zoom Instagram/Gaby Espino Image zoom Cortesía La venezolana bailó y tomó el solo durante su paseo y alborotó a sus millones de seguidores en Instagram mostrando su delgada y tonificada figura. Y para empezar la semana deleitó a sus fans con una foto supercoqueta que vuelve a rectificar que su esfuerzo y dedicación han dado frutos. Además del Pilates sabemos que la actriz sigue el método alimenticio Yes You Can, el cual le permite comer las comidas típicas latinas de una manera más saludable.

