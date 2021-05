El 'secreto' detrás de la alimentación de Gaby Espino para lucir una delgada figura La actriz y conductora venezolana cambió su alimentación durante la pandemia. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de las críticas que ha llegado a recibir a través de las redes sociales por su delgada figura, Gaby Espino nunca se había sentido tan a gusto en su propia piel como ahora. "A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos", dejaba claro días atrás la actriz y presentadora venezolana en sus historias de Instagram. "Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta, porque te amas así". Pero la también influencer no ha logrado su delgada figura de la noche a la mañana. Además de las estrictas rutinas de ejercicio que sigue diariamente, el estado físico actual de la popular actriz se debe en gran parte al cambio de alimentación que hizo meses atrás. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino Así lo reveló la propia Gaby recientemente a través de sus historias de Instagram. "Yo la verdad cambié mi alimentación durante la pandemia. Eliminé absolutamente todas las harinas. Solamente como harina de maíz –la arepa está hecha de harina de maíz–, pero la harina de trigo la eliminé y eliminé el azúcar por lo menos en la semana", compartió la que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo y Santa diabla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Espino, que supera los 10 millones de seguidores solo en Instagram, reconoció que cuenta, además, con un aliado muy importante: los productos de Yes You Can! "Utilizo los productos de Yes You Can!, que además de la proteína y el sustituto de comida, tiene el quemador de grasa, el colágeno, el limpiador de colón, el supresor de apetito, tiene un montón de cosas que se han convertido en mi día a día, o sea es mi estilo de vida", aseveró.

