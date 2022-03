¡Gaby Espino comparte qué cambiará de su cuerpo este 2022! "Enfocada al 100%" Más en forma y feliz que nunca, la actriz venezolana compartió cuál es su próxima meta en cuanto a su físico y qué pasos está dando para alcanzarla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la llegada del 2022, Gaby Espino preparó su tablero de sueños y metas con el entusiasmo y la ilusión que le pone a cada cosa que hace. Este año vuelve a estar cargado de proyectos bonitos y retadores, de eso se trata. Decidida a esforzarse y dar todo de sí para alcanzar todos y cada uno de ellos, la venezolana ya ha empezado a trabajarlos con gran emoción, el ingrediente clave que se necesita para lograrlos. Entre sus objetivos hay uno con respecto a su físico que compartió con sus casi 12 millones de seguidores en Instagram. Un cambio en su cuerpo muy concreto que requiere de tiempo, dedicación y entrega. Con una figura tan espectacular, ¿qué quiere cambiar? Se preguntarán muchos. Sincera con su público como siempre, se lo dejó saber con un video explicativo que lo resume a la perfección. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Mezcalent Su transformación en los últimos años ha sido espectacular y el ejemplo de que querer es poder, siempre con el empeño y el trabajo de por medio. Gaby decidió bajar las libritas que sentía de más y centrarse más en su bienestar. Para ello dio un giro a su alimentación e implementó el ejercicio en su vida diaria como algo sagrado. Una rutina que ha tenido resultados impresionantes. Pero ahora quiere dar un paso más. "Actúa como si el resultado de tus sueños ya se cumplió. Enfocada al 100% con esta nueva semana. Una de mis metas este 2022 es definir, por eso mi rutina de pesas es sagrada todas las mañanas, aquí les comparto un poquito", compartió emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el cuerpo de la protagonista de Amantes de luna llena, Las González y La suerte de Loli luce impecable, reconoce que es hora de definirle más, tonificarlo más de lleno y aportar más músculo. Con esta rutina diaria de ejercicios y sus entrenamientos personales no cabe la menor duda de que pronto empezarán a verse los resultados. Gaby ha demostrado que todo lo que puedas imaginar se puede lograr, ella es el claro ejemplo de ello. Y con el método Yes You Can, ¡mucho más! Gaby Espino Gaby Espino | Credit: IG/Gaby Espino No le ha caído del cielo. A través de sus redes ha mostrado los sacrificios y las fuertes rutinas de ejercicios a las que se somete, pero lo hace con la convicción de que es algo positivo para ella. La recompensa es su salud de hierro y un físico que le llena y hace feliz. ¡A por ello Gaby, deseando ver tu sueño cumplido!

