Gaby Espino anuncia el cambio en su casa que le ha salvado del caos: "me tenía la energía perturbada" La actriz venezolana ha decidido poner fin al desorden que reinaba en su hogar desde hacía meses y contar con ayuda profesional para reformar su clóset. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino está feliz porque poco a poco pone en orden diferentes aspectos de su vida. Escasos días después de haber inaugurado en Miami la segunda locación de su negocio Agave Beauty Bar, la actriz ha compartido un rato con sus seguidores a través de Instagram para comentarles una noticia que le tiene muy ilusionada. Desde las Bahamas donde está pasando unos días de vacaciones junto a sus hijos Oriana y Nickolas, y con un nuevo proyecto en puertas, la venezolana se conectó para mostrar un gran cambio que ha hecho en su hogar y lo que este hecho ha supuesto para la organización de su vida. "Es algo súper especial para mí, a lo mejor les parecerá una tontería", confesó Espino. "Yo creo mucho en la energía y tenía un caos en la casa que me tenía la energía perturbada. Soy muy ordenada pero no sé qué me pasaba de un tiempo para acá no sé qué me pasaba". Totalmente honesta con sus admiradores, la también conductora estaba muy ilusionada con la renovación de sus vestidores y no dudó en mostrar un video del proceso en el que podemos ver todo ese desorden con ropa apilada en el suelo, montañas de zapatillas, carteras metidas a presión en las estanterías, perchas por todos lados… que reinaba hasta hace poco en su domicilio de Miami. "Dicen que cómo tienes tu clóset tienes tu vida. Yo considero que mi vida está en orden pero mi clóset era un caos", aseguró. Gaby Espino reforma clóset energía Credit: Instagram Para ayudarle en este proceso, la querida actriz ha confiado en Kathy Fernández de Closet Detail, una experta en crear soluciones a la medida de sus clientes, entre quienes se encuentran otras celebridades como Adamari López, Ana Patricia, Clarissa Molina o Giselle Blondet, y a quien Espino ha tildado de "angelito". "En el camino me encontré con un angelito que hoy considero mi amiga porque es una mujer super trabajadora que ama lo que hace", comentó la protagonista de la docuserie de Canela.TV., Mi vida. La empresaria explicó que convirtió un cuarto junto a su dormitorio en vestidor, pero que nunca ha estado muy ordenado, hasta el punto de que ni siquiera quería entrar. "Ustedes saben lo que es tener un clóset en el que no te quieres vestir, prefieres comprar algo y gastar cuando tienes cosas". Una situación que también le daba dolores de cabeza a la hora de preparar la maleta. Ademas, tiene otro clóset más pequeño, que también ha sometido a una severa reforma y del que ha compartido el proceso. Desde el vaciado, medida del espacio, elección del color, diseño de los muebles y colocación de estos, hasta la vuelta a introducir las prendas tras una buen purga. Antes de ordenar el clóset Gaby Espino reforma clóset energía Gaby Espino reforma clóset energía Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram "Kathy se sienta contigo, es como una psicóloga, te pregunta cuáles son tus necesidades, qué es lo que quieres… ¡el cambio fue tal! Estoy tan agradecida", anotó Espino. Pero esa no fue la única ayuda que recibió, también su estilista Karla Birbragher puso su granito de arena para frenar el desorden. "Karla me sacó. Tres cuartas partes de mi ropa, ahora soy una mujer ordenada". En el momento de mostrar el espectacular resultado, a pesar de que aún queda trabajo por hacer, como ordenar la ropa por colores, según la artista, Gaby aclaró que la clave fue que con Clóset detail, Kathy se desplazó para ver qué tipo de piezas necesitaba acomodar. "A la hora de hacer un clóset es super importante que esté basado en lo que tú necesitas, por ejemplo, yo veo que tú eres mucho de largo", le dijo la experta del orden. Gaby Espino reforma clóset energía Credit: Instagram Un aspecto muy relevante porque no todas las personas son tan afortunadas de contar con un espacio tan amplio para colocar sus pertenencias, ni tienen el mismo número de zapatos, carteras, accesorios, o la misma cantidad de blusas, faldas, pantalones o vestidos largos, como es el caso de la actriz. "Como vivo en Miami a mí me encantan los vestidos largos, de verano, con sandalias. Tengo mucha ropa de ejercicio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora en su vestidor reina el orden. La ropa bien doblada en las estanterías, los bolsos colocados, las prendas que necesitan estar colgadas en el espacio que necesitan, incluso una isla central para colocar accesorios más pequeños y joyería. Una puesta a punto que a la emprendedora le ha transformado. "Me cambió la vida, la energía. Es impresionante lo importante que es la organización de un clóset, la organización de tus cosas, de cómo te vistes cada día" y prometió mantener el orden. "Ahora juré que cada vez que me compro algo tengo que sacar algo".

