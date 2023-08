¿Qué es la ozonoterapia? Gaby Espino comparte los múltiples beneficios de este tratamiento La actriz venezolana sufrió una fuerte caída hace unas semanas y además de ayudarle con su lesión, la terapia de ozono le ha mejorado la piel y los niveles de energía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de actriz y empresaria, Gaby Espino se ha convertido en toda una influencer de temas relacionados con la salud y el bienestar. La venezolana, quien inauguró su segundo salón Agave Beauty en Miami este año, ha querido compartir con sus seguidores una novedosa terapia con múltiples beneficios: la ozonoterapia, que en Europa se utiliza desde hace casi un siglo. Espino, quien participó recientemente en Despierta América como conductora invitada, sufrió hace unas semanas una fuerte caída que le provocó mucho dolor y problemas de movilidad, a pesar de su buen estado físico. Junto con la fisioterapia, probó la ozonoterapia, un tratamiento sobre el que había investigado pero nunca había necesitado y que ahora ya recuperado, continúa utilizando. "Me hizo bien en la lesión pero tiene tantos beneficios que me quedé haciéndome terapia de ozono para otras cosas". Gaby Espino ozonoterapia Credit: Instagram En compañía de la doctora Carmen Helena Acevedo, explicaron las ventajas de tratarse con ozono. "Usamos el gas ozono, el O3 como un estresor, un oxidante de tu cuerpo" explica Acevedo. "Cuando se pone en contacto con la sangre, el óxido desaparece y hace unos mensajeros moleculares que activan los sistemas". Además de incrementar la cantidad de oxígeno en tu sangre y por tanto aportar un chute de energía, mejora la circulación sanguínea y es un potente antiinflamatorio. "Por eso después de una caída o una contractura muscular es importante. Todos estamos inflamados y la inflamación es el primer paso hacia la enfermedad", prosigue la experta. Otra de las virtudes de este tratamiento que más interesa a Espino, ya recuperada de su lesión, es la función antienvejecimiento del ozono. "Lo primero que activa es la función antioxidante. Todo lo que daña los tejidos son los radicales libres, por eso además de ayudar contra las enfermedades es preventivo, antienvejecimiento, vas a ver como la piel te cambia, entra a tu cuerpo en una manera de regenerar", dice Acevedo. Gaby Espino ozonoterapia Credit: Instagram Muy recomendado para deportistas por sus efectos sobre la recuperación muscular, esta terapia con ozono también ayuda al sistema inmunológico. "Si yo uso dosis altas de ozono inhibo el sistema inmunológico entonces lo uso para enfermedades autoinmunes: lupus, artritis alergias, psoriasis. Para el cáncer es un tratamiento complementario, se usa antes y después de la quimioterapia. Ayuda a que el cuerpo esté mas sano y la quimioterapia es más efectiva". Las terapias con ozono se realizan por ciclos, dependiendo del tratamiento se hacen entre 5 y 15 sesiones, y a partir de la tercera el paciente ya puede notar los resultados, sobre todo en el aumento de energía. Espino comentó que ella ha continuado combinando la ozonoterapia con sueros intravenosos formulados con sustancias que previenen el envejecimiento. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Amante del ejercicio físico, como demuestra casi cada día a través de sus redes sociales con intensas rutinas en el gimnasio, la venezolana está en uno de sus mejores momentos triunfando como empresaria y actriz, poniendo orden en su hogar, disfrutando de la vida… y eso también se nota en la piel.

