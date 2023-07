Gaby Espino causa sensación en Despierta América con un atuendo de cuero Quedamos boquiabiertas con el sensual look de la venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las redes sociales, Gaby Espino se ha convertido en todo una influencer gracias a sus looks fabulosos y, por supuesto, su envidiable cuerpo tonificado. Hoy la bella actriz visitó los estudios de Despierta América por primera vez y calentó las redes con su atuendo que le quedó de maravilla. Para compartir el equipo de presentadores, la venezolana optó por un conjunto de cuero violeta de blusa strapless y un pantalón a juego. Gaby Espino Credit: IG/despierta america Gaby eligió el look con la ayuda de Karla Birbragher, estilista de las estrellas y experta en la moda cool y moderna. Para su cabello y maquillaje, contó con Millie Morales, la cual creó un look natural de piel bronceada y una melena ondulada al estilo "Mermaidcore". Por supuesto, sus fans quedaron enamoradas del look. "Divina", "preciosa" y "bella" contaron entre los miles de comentarios en su perfil. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el programa, habló sobre su nuevo rol como empresaria, sus próximas series de televisión y su vida como mamá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gaby Espino causa sensación en Despierta América con un atuendo de cuero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.