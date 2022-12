El look del día – diciembre 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Espino Credit: IG/Gaby Espino Adamari López, Giselle Blondet y Gaby Espino son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Lauren Sánchez Lauren Sanchez, Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Encontramos muy desabrigada a la novia del empresario Jeff Bezos bajo la nieve en Aspen, luciendo un atuendo de crop top y leggings de cuero. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: IG/Sofia Vergara ¡Qué bikinazo! La actriz calentó las redes con este selfie luciendo un traje de baño negro y presumiendo de su abdomen tonificado. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Adamari López Muy chic quedó la presentadora con un conjunto con estampado de pata de gallo adornado con plumas negras elegido por la estilista Denise del Pino. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: IG/Giselle Blondet Más joven que nunca lució la actriz con esta propuesta azul marino de blazer y minifalda a juego. 4 de 9 Ver Todo Gaby Espino Gaby Espino Credit: IG/Gaby Espino Asistió a la boda íntima de su hermana Nelly llevando una prenda asimétrica de una manga y falda larga. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del día Credit: Mega/The Grosby Group Disfrutó de un día en Universal Studios con su familia vistiendo un look cómodo y atlético, el cual incluía sandalias de Yeezy, la marca de su exesposo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del día Credit: IG/Bendito Closet Style La reina de belleza lució radiante con este look enterizo al rojo vivo de escote atrevido para una reciente transmisión de Hoy día. 7 de 9 Ver Todo Alix Aspe Alix Aspe Credit: IG/Alix Aspe Dió lección de estilo con este vestido de suéter en un tono anaranjado que resaltó su belleza. 8 de 9 Ver Todo Carolina Sarassa Carolina Sarassa Credit: IG/Carolina Sarassa La conductora siguió la tendencia de los looks inspirados en la serie Merlina con esta propuesta de encaje negro. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – diciembre 29, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.