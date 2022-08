La hija mayor de Jorge Salinas se somete a cirugía en el rostro, ¡y este es el resultado! Gabriella Cataño se ha sometido a una operación en su ojo izquierdo para retirar una carnosidad que le molestaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabriella Cataño Gabriella Cataño | Credit: Gabriella Cataño/IG Como buena maquillista profesional, Gabriella Cataño, la hija mayor que Jorge Salinas tuvo con Adriana Cataño, cuida a la perfección de su rostro y por eso se ha sometido a una operación en su ojo izquierdo para retirar una carnosidad o chalazión. "El procedimiento tomó unos 6 minutos. Todo el proceso duró 20 minutos. Primero te ponen unas gotas en el ojo (que arden) para adormecer un poco la zona", contó la joven a sus seguidores de redes sociales. "Luego ingresan con varias inyecciones de lidocaína en el interior del párpado y la parte superior del párpado (donde sea que se encuentre el chalazión), estos realmente no duelen, porque ya el ojo está un poco dormido por las gotas", detalló. Gabriella Cataño Gabriella Cataño | Credit: Gabriella Cataño/IG "Luego usan una herramienta debajo del párpado, dentro del ojo, que voltea el párpado de adentro hacia afuera. Hacen una pequeña incisión y comienzan a drenar el chalazión. Retiran la herramienta y colocan gasa sobre el ojo durante unos 15 minutos", dijo la joven. La influencer de maquillaje documentó paso a paso todo el proceso de la operación, donde su ojo se vio bastante enrojecido e hinchado, pero aseguró que era algo normal del procedimiento. Gabriella Cataño Gabriella Cataño | Credit: Gabriella Cataño/IG "Ya no está hinchado el ojo, sigue morado, pero en un par de días se va a ir aclarando", relató. "Lo rojo es totalmente normal ya me dijo el doctor muchas veces, ya no me duele como el jueves y el viernes". La hija de Salinas no negó que tuvo dolores en su ojo, pero que "pero en los próximos días se pondrá mejor". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La maquillista, quien cada día se consolida más en este mundo, ha hablado con People en Español sobre su carrera y sus Makeup Masterclass o clase de automaquillaje, donde enseña sus trucos, sus consejos de belleza y explica cómo maquillarse como una profesional.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La hija mayor de Jorge Salinas se somete a cirugía en el rostro, ¡y este es el resultado!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.