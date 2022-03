Estas gabardinas le darán el toque cool y chic a tu atuendo de primavera Encontramos los trench coats perfectos para protegerte y estar a la moda esta temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora sí que llegaron las ricas temperaturas que acompañan la primavera y con ellas todas esas piezas frescas y con estampados florales que tanto nos gusta. Y es que, aunque ya las temperaturas subieron, no han llegado a las temperaturas de los meses de verano. Es por eso por lo que además de femeninos vestidos, blusas con vuelos, pañuelos, prendas en colores vibrantes como el verde neón y el fucsia, también es imprescindible tener una o varias gabardinas o trench coats. Estos te ayudan a protegerte en esas noches frías y a darle un toque cool y chic a cualquier atuendo. Esta es una pieza básica a la que le vas a mucho provecho y la que puedes usar tanto con looks casuales, al igual que con otros atuendos más elegantes. Aparte de necesarias, las gabardinas son supercómodas y también versátiles. Incluso algunas hasta se pueden llevar como vestido. Gracias al ingenio de los diseñadores, ya no solamente puedes encontrar los abrigos clásicos, que son una de las mejores opciones cuando únicamente puedes comprar uno, sino también otros muy llamativos con estampados o vuelos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN gabardinas para primavera 2022 Credit: Cortesía Classic Trench Coat, de J Crew. $138.50. factory.jcrew.com gabardinas para primavera 2022 Credit: Cortesía Essential Trench Coat, de Banana Republic. $270. bananarepublic.gap.com gabardinas para primavera 2022 Credit: Cortesía Lapel Neck Double Breasted Trench Coat, de Mo & Co. $162.99. moco.com gabardinas para primavera 2022 Credit: Cortesía Floral Embroidered Trench, de Zara. $149. zara.com gabardinas primavera 2022 Credit: Cortesía Cotton Classic Trench Coat, de Mango. $119.99. mango.com Por el momento nos enfocamos en buscar los más clásicos para que te hagas de las piezas que realmente necesitas. Eso sí, decir clásico no significa que solo busques por gabardinas en color caqui, negro o blanco. Al contrario, puedes optar por el tradicional corte, pero en colores como el verde, el azul o el rosado. Y si eres más atrevida, también puedes optar por llamativos estampados. Lo importante que tengas una o varias. Échale un vistazo a las opciones que encontramos y elige tus favoritas.

