Close

Es hora de comprar una gabardina, la pieza que más vas a usar durante la primavera Esta pieza es la mejor inversión que pues hacer porque la vas a usar año tras año. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para las chicas que viven en ciudades como Nueva York, Boston o Filadelfia, ya llegó el momento de guardar los abrigos que usaron durante los meses de invierno para cubrirse del inclemente frío y les toca sacar las fabulosas gabardinas. Y es que, aunque ya las temperaturas están subiendo, todavía faltan unos meses para el verano y mientras tanto nos toca cubrirnos un poco. Es por eso que los populares trench coats son tan necesarios en la primavera. Estos no solo se ven superchic y modernos, sino que también te pueden evitar uno que otro resfriado cuando durante el día la temperatura se siente muy rica y en la noche baja repentinamente. Sabemos que las gabardinas más populares son las clásicas a la rodilla o más cortas en color caqui. Si ya tienes una, pues perfecto porque esa es una pieza clásica y necesaria. Sin embargo, si eres de las chicas que les gusta llevar lo último en moda y además sobresalir entre la multitud, entonces no puedes conformarte solo con una clásica gabardina. Digamos que además de la clásica, vas a necesitar una amarilla roja o fucsia, y quizás también una a cuadros o con estampado floral. Por suerte ya las tiendas están en modo primavera y puedes encontrar un trench para cada ocasión y también para todos los gustos, y presupuestos. Recuerda que es una pieza que vas a usar mucho durante estos meses, así es que asegúrate de que te guste mucho y resalte tanto tu estilo como tu figura. Nosotras nos pusimos a buscar opciones y la verdad es que ahora las queremos todas. ¿Cuál te vas a comprar tú? Image zoom Credit: Cortesía Twill Trench Coat, de Ann Taylor. $198. anntaylor.com Image zoom Credit: Cortesía Cotton Twill Trench Coat, de Banana Republic $95.99. bananarepublic.com Image zoom Credit: Cortesía Double Botton Belted Trench Coat, de Jazzevar. $63. shein.com Image zoom Credit: Cortesía Double Button Frill Trim Belted Trench Coat, de Jazzevar. $60. shein.com Image zoom Credit: Cortesía Floral Trench Coat, de Chico's. $84.50. chicos.com

Close Share options

Close Close Login

Close View image Es hora de comprar una gabardina, la pieza que más vas a usar durante la primavera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.