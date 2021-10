La fundación de Rebecca de Alba prepara una gran venta online para ayudar a pacientes de cáncer En asociación con Mercado Libre, los que deseen colaborar con esta buena causa podrán encontrar productos de diseñadores mexicanos e internacionales con descuentos del 20 al 28 de octubre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rebecca de Alba Fundación cáncer Credit: Cortesía Fundación de Alba Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres padecerá cáncer en algún momento de su vida. Un diagnóstico que se ha agravado en tiempos de pandemia pues muchos recursos sanitarios se destinan combatir el covid-19 y por lo tanto se generan retrasos en las consultas médicas y los tratamientos como quimioterapias, cirugías o radioterapias por meses. Fiel a su misión de brindar apoyo integral a personas diagnosticadas con cáncer, Fundación de Alba, creada por la actriz Rebecca de Alba, llevará a cabo su tradicional venta anual del 20 al 28 de octubre en conjunto con Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Durante esos días, los compradores podrán encontrar cientos de productos de diseñadores mexicanos e internacionales, y accesorios como joyería, lentes, complementos… con descuentos. Algunas de las marcas que formarán parte de la causa son: Bamboo life, Pepe Moll, Baladigala, Gerardo Torres, Urban Closet, Regina Castillo, La Plata, Merkaba, Bloom, CAT y Members Only. "Ante la situación que enfrentan los pacientes, estamos más comprometidos que nunca con todos nuestros beneficiarios, sin embargo, nuestros recursos son limitados para las grandes necesidades a las que se están enfrentando", asegura Miryana Pérez Vela, directora de la Fundación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El objetivo de unirse a Mercado Libre es proporcionar a la sociedad la oportunidad de sumarse a esta causa benéfica comprando alguno de los productos disponibles durante la venta. El dinero que se reúna será utilizado para cubrir las necesidades de pacientes de cáncer que enfrentan no solo temas de salud, sino pérdida de empleo, deserción escolar, gastos excesivos, escasez de medicamentos oncológicos y la obligada movilidad social para poder hacer frente al tratamiento de los mismos. La Fundación De Alba lleva más de 13 años trabajando para brinda apoyo integral y mejorar la vida de los pacientes oncológicos. Gracias a su trabajo ininterrumpido han logrado impactar en la vida de más de 12.000 personas. Así que recuerda, del 20 al 28 de octubre tienes una cita con las compras más solidarias a través de la página web oficial de México y la aplicación de la tienda online.

