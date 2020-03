Los "Do´s" y "Dont´s" de belleza de Fran Muñoz, el maquillador de tus famosas favoritas El maquillador dominicano revela sus básicos de oro para un maquillaje de impacto. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Antes de pasarse a las brochas y las paletas de sombras y labiales, Franz Muñoz (@makeupbyfranz), el maquillador que se encarga de los looks de artistas como Jackie Guerrido, Michelle Galván, Francisca Lachapel o Lili Estefan, fue bailarín de danza contemporánea y folclore. “No creo mucho en las tendencias, mi maquillaje es muy natural”, cuenta. “Siempre trato de realzar la belleza de la mujer, no la tendencia”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nicaragüense recuerda el mejor consejo que le han dado en esta industria, y fue ni más ni menos que Charitín, una de las primeras celebridades que confió en él. “La clave del éxito es ser puntual”, recuerda. ¿Y un “big no no” para el maquillador? El famoso contouring que pusieron de moda las hermanas Kardashian y corrió como la pólvora en las redes sociales. “Eso existe desde que la televisión es en blanco y negro. […] Eso ya no se usa, cada uno tiene su propio rostro, es como el propio ADN, no necesitas hacerte algo basado en una artista que lo hace”. Como muchos profesionales, reconoce que un buen maquillaje parte de una piel sana, radiante y luminosa. “Eso lo logramos tomando mucha agua y hidratando […] Me gustan las bases muy ligeras que se vea que la piel respira”. Además del contouring, otro de los errores que ve que muchas cometen es llevar las temidas “cejas Instagram”, todas iguales. “Hoy en día estamos viendo unas cejas que todas llevan las mismas, como un tatuaje, es importante que se vean naturales. Las cejas son como el marco [del rostro]”. Advertisement

Los "Do´s" y "Dont´s" de belleza de Fran Muñoz, el maquillador de tus famosas favoritas

