Exclusiva: Franz Muñoz y Lina Luaces comparten los detalles de su nueva colaboración de belleza Con la ayuda de la bella hija de Lili Estefan, el maquillista de las estrellas maravilló desde Times Square con su nueva colección de brochas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nos encontramos con Franz Muñoz en uno de los sitios más populares de Nueva York, el famoso Times Square. Allí, el maquillista nicaragüense logró uno de sus grandes sueños– junto a Lina Luaces, la hija de la querida Lili Estefan, logró proyectar su imagen una de las numerosas pantallas, demostrando sus talentos y su nueva colección de brochas. "Las herramientas principales de un estilista son sus tijeras. Las mías son las brochas", nos explica Muñoz. "Quiero que las personas tengan en su casa las mismas herramientas con las que yo trabajo con todas las estrellas". Franz Muñoz, Lina Luaces, maquillista Franz Muñoz y Lina Luaces comparten los detalles de su última colaboración | Credit: Cortesía de MM 360 Agency/Enrique Tubio El set completo incluye 15 piezas, desde brochas para aplicar la base hasta brochas para las cejas. Por supuesto, todas son de calidad profesional. "Todo esto surgió durante un almuerzo en Las Vegas con Lina", nos revela. "Esto no se hubiera logrado sin todos los ángeles que se le acercan a uno. Lina fue uno de esos ángeles". Con la ayuda de la joven modelo, el maquillista creó una campaña promocionando su nueva colección que actualmente exhibida en las pantallas de Times Square, un éxito emocionante para Muñoz. "Como latino y como inmigrante, verse en una pantalla de Times Square es algo que parece inalcanzable. Ver ese sueño y que mi mamá, mi pareja, mi familia y mis amigos me estén acompañando, me hace más que feliz". Franz Muñoz, Lina Luaces, maquillista Franz Muñoz y Lina Luaces comparten los detalles de su última colaboración | Credit: Cortesía de MM 360 Agency/Enrique Tubio Para Luaces, la colaboración también ha sido momento crucial en su carrera. "No pude dormir una vez que [Franz] me envió la foto. Es algo con lo que he soñado desde que era una niña. Sé lo duro que han trabajado mi mamá y toda mi familia para venir a los Estados Unidos y construir todo lo que tienen. Quiero enorgullecerlos y continuar con su legado", se sincera. ¿Su próxima meta? Franz y Lina quieren seguir los master classes que popularizó el maquillista antes de la pandemia y traerlos a mujeres alrededor del mundo. "Ya le dimos el mordisco a la manzana, ahora Dubái", nos cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Encuentra las fabulosas brochas en colaboración con Univisión con un descuento del 50% en shop.univision.com.

