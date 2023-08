Francisca revela por qué eligió este color en su último look Así de bella lució la presentadora presumiendo su pancita en Despierta América. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que anunció su segundo embarazo, nosotras estamos más pendientes que nunca de los atuendos de Francisca para observar cómo va cambiando su estilo con los meses. En las redes sociales, la presentadora acaba de compartir un look que nos ha encantado ya que sirve de inspiración para las embarazadas y para cualquier mujer que quiere utilizar el poder de los colores en su vestuario. Francisca optó por un pantsuit verde neón de blazer con cinto que optó usar abierto para presumir su pancita con una camiseta negra de detalle de encaje por debajo del saco. francisca, moda Credit: IG/Francisca "Color esperanza, porque es lo que nunca se pierde", escribió en el pie de foto en Instagram. Al estilo de las mamás atrevidas como Rihanna, Francisca eligió un crop top, mostrándole a las embarazadas que no hay necesidad de ser tímida y esconder la barriguita durante este tiempo tan especial. francisca, moda Credit: IG/Francisca Sin embargo, su consejo sobre el color es un tip importante que aplica a todas las mujeres. Los colores son estratégicos medios de comunicación que reflejan nuestra personalidad y estados de ánimo. Muchas estrellas escogen colores para aprovechar el poder de cada matiz, ¡así que te aconsejamos hacer lo mismo! francisca, moda Credit: IG/Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Opta por el verde como Francisca si buscas equilibrio y armonía, el amarillo para aportar energía y creatividad, o el rojo como poderosa arma de seducción.

