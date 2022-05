¡Como toda una princesa! Tienes que ver los tres vestidos que usó Francisca en su boda La presentadora llevó diseños de Monique Lhuillier, Giannina Azar y la tienda Bride to Be, de República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por fin llegó el día más esperado por Francisca, en el que celebró su boda religiosa en La Romana, República Dominicana, en frente de sus amigos más cercanos, compañeros de trabajo y su familia. La querida presentadora le juró amor eterno al empresario italiano Francesco Zampogna en una emotiva ceremonia que dejó a más de uno con lágrimas en los ojos. La ahora señora Zampogna deslumbró con un espectacular traje de Monique Lhuillier, el cual fue un regalo de la familia de su esposo. El traje, de tul con aplicaciones de encaje, tiene un escote profundo, falda vaporosa y cola. Para complementar el hermoso diseño, la novia llevó una delicada corona con cristales y un largo velo de tul que cubría su rostro. Eso sí, como toda novia fabulosa, la presentadora no solo llevó un traje de novia, sino tres. Para disfrutar de la espectacular fiesta, la novia se enfundó en otro traje blanco diseñado por su compatriota, la diseñadora Giannina Azar, quien también se encargó de hacerle el hermoso jumpsuit rojo que llevó durante la cena de bienvenida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo salí a probarme para vestidos para saber lo que quería", nos contó en exclusiva la dominicana. "Fuimos a este lugar en Miami, a una tienda de vestidos y ahí me medí vestidos. [Cuando] me puse el que me voy a poner en la iglesia, fue amor a primera vista y me lo regaló la familia de Francesco". Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe El diseño que le hizo Azar para que estuviera más cómoda y así poder bailar sin parar con su amado y los invitados, era blanco con cola y corsé, bordado con perlas, cristales de Swarovski y cristales checos. "Viene con un abierto espectacular al lado que deja ver la minifalda cortita que viene haciendo secuencia con el bustier todo bordado con pedrería plateada y la faldita también", explicó la diseñadora. "[También] lleva un cinturón espectacular bordado con la misma cristalería. Es bello, cómodo, fácil de llevar. Es un traje sumamente cómodo y práctico". Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Su tercera opción fue un minivestido de encaje con la parte de arriba tipo corsé y falda en A con mucho volumen, el que complementó con tenis blancos y un moño alto. Con este look, la querida presentadora terminó la noche bailando, con varios de los invitados y con su esposo, y disfrutando al máximo al ritmo del cantante Manny Cruz y el grupo Los ilegales. Boda Francisca y Francesco wedding dress Credit: Foto por @jochyfersobe Boda Francisca y Francesco; Shoes Credit: Foto por @jochyfersobe Eso sí, el peinado, -en este caso una cola de caballo en la nuca-, maquillaje y accesorios también son parte importante del look de toda novia. De hecho, algunos de los accesorios que llevó tenían un significado muy especial porque fueron un regalo de parte de uno de los miembros de la familia de su esposo. Boda Franscisca y Francesco Credit: Cortesía Boda Franscisca y Francesco Credit: Cortesía "Voy a usar unos aretes de diamantes. Me los regaló mi cuñada. [Ella] me regaló los accesorios que voy a usar en la [iglesia]", nos contó la dominicana días antes del enlace. "Los demás van a ser de una joyería que se llama Gold Center, de Republica Dominicana. Los zapatos [de la iglesia] están espectaculares, son de René Caovilla, y [tengo] otros para el segundo vestido que son de Aquazzura".

