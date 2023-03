El look del día - marzo 14, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Clarissa Molina, Adamari López y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Clarissa Molina Look del día Credit: Instagram La conductora se sumó a la tendencia del naranja con este set satinado de dos piezas con top cruzado y pantalones fluidos, elegido por la estilista Claudia Zuleta, para presentar el show de nominaciones de los Latin AMAs. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jimena Gallego Look del día Credit: Instagram La estilista Cassandra Pelizza eligió para la conductora de La casa de los famosos (Telemundo) un ceñido vestido fruncido de color blanco, con un solo hombro y dramática manga, que lució con aretes en forma de estrella y sandalias de tacón. 2 de 8 Ver Todo Jessica Carrillo Look del día Credit: Instagram Después de unos días de vacaciones, la conductora de Al rojo vivo (Telemundo) volvió al estudio de grabación, donde la vimos con este traje de chaqueta estructurada con cinturón y pantalón recto en uno de los colores de temporada, el naranja. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca Look del día Credit: Instagram Para comenzar la semana con energía, la conductora de Despierta América (Univisión) sacó su lado más salvaje con este minivestido de estampado de leopardo que combinó con un cinturón ancho negro, botines de charol y una cinta en el cabello. 4 de 8 Ver Todo Adamari López Look del día Credit: Instagram En uno de los divertidos videos que compartió la puertorriqueña lució así de juvenil con este pantalón de aire deportivo en color mostaza y una blusa cropped en amarillo pastel con estrellas estampadas de Kiut que completó con sandalias transparentes. 5 de 8 Ver Todo Kate Middleton Look del día Credit: Neil Mockford/GC Images En Londres, la princesa de Gales asistió a la tradicional misa por el Día de la Commonwealth con un coqueto conjunto azul marino compuesto por una ajustada chaqueta con bajo peplum y falda midi con vuelo, estampado con pequeñas flores blancas de la firma Erdem. Con tacones en ante al tono, completó el look con guantes, clutch y sombrero. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Look del día Credit: Instagram Así de sencillita vimos a la mexicana posando en su casa con un dramático vestido negro con volantes en la falda, escote asimétrico y una sola manga que completó con una llamativa gargantilla brillante y tacones Gucci con hebilla joya. 7 de 8 Ver Todo Paris Hilton Look del día Credit: Raymond Hall/GC Images La recién estrenada mamá hizo gala de su título con este bolso azul celeste con el que paseó por Nueva York. Muy primaveral, portó un vestido de encaje crema con botones en forma de flor de Self-Portrait y un abrigo de paño del mismo color. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

