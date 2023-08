¡Menudo cambio! Francisca es Gamora, el personaje que interpreta Zoë Saldaña en Guardianes de la galaxia La conductora dominicana se ha teñido de verde para meterse en la piel de esta letal asesina a la que Saldaña da vida en la saga galáctica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quién no ha soñado nunca con ser un superhéroe o superheroína, aunque no sea al uso? Hoy se ha cumplido este deseo para Francisca, quien para celebrar el próximo estreno de Guardianes de la galaxia volumen 3, se ha vestido de Gamora, el personaje que interpreta Zoë Saldaña en la saga galáctica. Adoptada de niña por el tirano Thanos y entrenada para ser una asesina infalible, Gamora se pasa al lado bueno ante la barbarie de su padre adoptivo en la primera entrega y acaba enamorada de Peter Quill, interpretado por Chris Pratt, además de integrarse en los Guardianes de la Galaxia, un pintoresco y gamberro grupo de justicieros que van devolviendo la paz al universo. Francisca se transforma en gamora Despierta America Zoë Saldaña en la premiere de Guardianes de la galaxia volumen 3 en París el pasado abril. | Credit: Karwai Tang/WireImage Para meterse en este personaje lo primero por supuesto fue pintar su piel de verde. Con ayuda de Elizabeth de Painted Imagination, una maquinista experta en efectos especiales, la dominicana tiñó su rostro de un tono verde manzana usando un aerógrafo, más intenso en los ojos y los labios, y con las singulares marcas más claras en la zona de la frente y las cejas. Francisca se transforma en gamora Despierta America Credit: Instagram También su cabello, rizo y corto, fue cubierto con una peluca imitando el estilo del personaje, con raya partida, por debajo de los hombros y ligeramente ondulado, caracterizado por ser rojo de medios a puntas. Francisca se transforma en gamora Despierta America Credit: Instagram La exreina de belleza culminó su disfraz con un pantalón ceñido y camisetas negros, un corsé con correas en el frente a juego con una cazadora negra efecto piel y botines de tacón. Francisca se transforma en gamora Despierta America Credit: Instagram ¿Qué habrá pensado el pequeño Gennaro al ver así a su mamá? SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Porque Francisca no llegó a sí vestida al plató de Despierta América. La conductora modeló un conjunto de minifalda con vuelo y chaqueta corta de estampado botánico y una camiseta blanca a juego, con unos llamativos aretes verdes en forma de corazón y sandalias minimalistas nude. En esta ocasión llevó su cabello recogido en trenzas, suponemos que en preparación para ponerse la peluca. Francisca se transforma en gamora Despierta America Credit: Instagram ¡Menuda transformación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Menudo cambio! Francisca es Gamora, el personaje que interpreta Zoë Saldaña en Guardianes de la galaxia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.