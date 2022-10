¡Francisca se muestra más delgada y fit que nunca! "Qué brutal tu cambio" La conductora da un paso más y vuelve a impactar con su evolución física. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca ha demostrado que puede y se atreve con todo. Que si peluca, que si flequillo, que si bikinazo de infarto... ¡nada se le resiste! Y lo ha vuelto a hacer. En una de sus más recientes puestas en escena en sus redes ha mostrado el nuevo cambio que ya ha experimentado su figura. Comprometida a llegar a su meta en cuanto a peso y, sobre todo, a tener una vida saludable gracias a los buenos hábitos adquiridos, la conductora ha enseñado los impactantes resultados. Más fuerte, delgada y, sobre todo, activa, Francisca es imparable. Francisca Francisca | Credit: Mezcalent Junto a Yas, su entrenador personal y, en parte, su gran motivador a la hora de convertir el ejercicio en parte esencial de su vida, llevó a todos al gimnasio para que vieran otro de los retos físicos que ha superado. Subida en la caminadora del gimnasio, la dominicana se atrevió a caminar marcha atrás ¡y a gran velocidad! Eso sí, bien supervisada por Yas. Vestida con atuendo deportivo, se pudo ver la transformación que sigue experimentando la feliz mamá de Gennaro. Sus piernas y brazos, además de más finos, están mucho más tonificados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así mismo se lo hicieron saber sus seguidores, gratamente sorprendidos por la fuerza de voluntad y disciplina de Francisca. "Te ves espectacular", "Qué brutal tu cambio", "¿Quién dijo que no se podía?", "Hermosa, te ves súper", "Así de buena me quiero poner", "Me encanta, me inspiras", le expresaron tan solo algunos. Unos halagos que se ha ganado a pulso.

