Francisca muestra cómo reutiliza el mismo look Un traje, dos maneras de llevarlo: ¿Cuál versión prefieres? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por ser una de nuestras presentadoras favoritas, siempre estamos atentas de ver qué look lleva Francisca cada mañana en "Despierta América". Para las mujeres que vemos a diario en la televisión, escoger el atuendo perfecto no es nada fácil. Muchas trabajan con un estilista o con una marca de ropa para siempre marcar tendencia y no repetir sus looks, pero Francisca nos acaba de mostrar uno de sus trucos para poder sacarle el provecho a una pieza varias veces. Hace un mes, la conductora compartió una foto desde la República Dominicana a su Instagram modelando un pantsuit rosa de blazer arremangado para darle un look casual y pantalón a juego adornado con botones dorados. En ese entonces, completó su conjunto con un crop top fucsia y su afro natural suelto. Ahora, la mamá de Gennaro compartió un video mostrando cómo transformó el look con solo unos cambios. En lugar del top fucsia, eligió una blusa blanca clásica y decidió no remangarse el blazer. Complementó el atuendo rosa con pendientes dorados y un reloj chic. "No siempre hay que estrenar, hay muchas formas de reinventar el look. A reciclar se ha dicho", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También transformó el look gracias a su actual recogido de cabello, un diseño de trenzas que le queda de maravilla. Francisca, moda Credit: IG/Francisca Así que ya sabes– si quieres reutilizar el mismo pantsuit con un toque diferente, te recomendamos elegir una blusa de otro color, más accesorios y cambiar el cabello con un recogido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca muestra cómo reutiliza el mismo look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.