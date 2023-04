"¿Volverás al pelo lacio?" le preguntaron Francisca, ¡esta fue su respuesta! La presentadora de televisión dominicana aprovechó para aclarar dudas a sus seguidores sobre su melena rizada y compartir sus tips de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca reiteró su amor por su cabello natural a través de sus redes sociales y aseguró que luego de haber comenzado a ver el progreso de su melena tras el gran corte que se hizo en televisión en vivo, no tiene planes de volver a quitarse los rizos. La ex reina de belleza dominicana compartió varios videos en sus historias en los que dijo que no quiere usar más químicos agresivos que dejan el pelo lacio de forma permanente como la queratina, aunque no descartó pasarse el blower para algún evento especial. "Yo no creo que me vuelva a lacear el cabello de una forma permanente. Ya no más", dijo. "Hacerme un tipo queratina o un alisado no creo que lo vuelva a hacer otras vez en mi vida. Ahora, tal vez en un futuro me puedo pasar un blower para ver cómo se me ve el pelo lacio o por llevar algún estilo", añadió. Francisca Credit: Instagram / Francisca "¿Te vas dejar crecer el pelo?", se lee en otra de las preguntas. La copresentadora de Despierta América contestó afirmativamente y dijo que hacer 4 meses que se cortó el cabello y que está sorprendida de los rápido que le ha crecido. Además, manifestó que la idea es seguir experimentando con peinados, así como lo hizo en la alfombra roja de los premios Latin American Musis Awards de este año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre las trenzas que llevó en dicho evento, la también actriz reconoció que debido al ajetreo del viaje, el cambio de hora y los preparativos tuvo poca tolerancia al dolor, no las pudo aguantar y tuvo que quitárselas ella misma para darle un respiro al cuero cabelludo. Otro internauta le preguntó también cómo lograba hacerse una cola alta con el pelo corto y Francisca no dudó en compartir sus trucos. ¡Aquí el video!

