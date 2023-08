Francisca responde a todas las dudas sobre el entrenamiento que le ha hecho bajar 65 libras La conductora contestó a numerosas preguntas que le hicieron sus seguidoras acerca de la rutina de ejercicios y cómo logra mantenerse tras perder el peso que ganó en el embarazo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca está cada día más fabulosa y ella lo sabe. La exreina de belleza, quien forma parte este año de la codiciada lista de los 50 más bellos de PEOPLE en español, ya comentó hace unos meses el reto que supuso para ella perder las libras que subió durante el embarazo de Gennaro. "De verdad que en un momento pensé que nunca iba a recuperar mi peso ideal", llegó a sincerarse en marzo la carismática presentadora, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram. Y si hace un mes vimos a la conductora de Despierta América posar en bañador, y evidenciar lo mucho que ha trabajado en el gimnasio para recuperar su figura, ahora, la querida dominicana ha hecho un resumen de algunos momentos duros junto a su entrenador personal Yasmani Amed Rodríguez García. Después abrió sus redes a preguntas de sus fanáticas y para su sorpresa muchas le cuestionaron sobre sus rutinas y trucos para mantenerse, por lo que decidió responder a algunas de estas dudas. Francisca responde dudas rutina de ejercicios Francisca responde dudas rutina de ejercicios Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Por ejemplo confirmo que había perdido 65 libras, que el descanso es muy importante para conseguir los objetivos del gimnasio, y que ahora se mantiene gracias a la disciplina con el ejercicio físico y cuidando su alimentación. Francisca responde dudas rutina de ejercicios Francisca responde dudas rutina de ejercicios Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram También informó de que ella entre cinco días fuerte, con su entrenador, y los fines de semana se dedica a estar en movimiento con actividades como caminar o correr, además con la rutina de su personal trainer logró perder la "pancita" de embarazo. Francisca responde dudas rutina de ejercicios Francisca responde dudas rutina de ejercicios Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram En su cuenta de Instagram hemos visto en alguna ocasión cómo la ganadora de Nuestra belleza latina se ejercitaba en su casa, compartiendo el entrenamiento con el pequeño Gennaro. Lo cierto es que la conductora posa en cada foto que comparte y en cada alfombra roja que pisa con una sonrisa de oreja a oreja que irradia seguridad, felicidad y plenitud, tres cualidades que reflejan a la perfección el dulce momento que está viviendo a sus 34 años, tanto en el terreno personal como en el profesional. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Qué sigan los éxitos Francisca!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca responde a todas las dudas sobre el entrenamiento que le ha hecho bajar 65 libras

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.