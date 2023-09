"Mi muchacho es mío": Francisca responde a quienes critican el cabello de su hijo Gennaro La presentadora no tuvo pelos en la lengua para contestar a los haters que critican la melena rizada de su primogénito y pueden que le haga un corte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca es una defensora de la belleza natural y desde que se hizo el gran corte en televisión en vivo ha mantenido su cabello rizado. Su hijo Gennaro también heredó la textura de su mamá y por lo mismo ha recibido críticas. La copresentadora de Despierta América (Univision) no tuvo pelos en la lengua para responder a quienes le piden que le corte el cabello a su pequeño de dos años. En un video de sus historias, la también actriz estaba respondiendo preguntas a sus seguidores cuando una persona le comentó que su hijo también es criticado por tener el cabello largo. Dijo que, con los años ha aprendido a manejar el odio en las redes. Francisca y Gennaro Credit: Instagram | Francisca "Mi muchacho es mío, no le quiero cortar el cabello, se me hace divino. A él no le molesta, él no lo ha pedido, a mí no me molesta; cuando yo lo sienta o cuando mi hijo en algún momento me lo pide o cuando se me ilumine la vida y yo entienda que sí se lo tengo que cortar", expresó. Concluyó: "A mí nadie desde afuera me va a obligar a que le corte el pelo a mi hijo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN No es la primera vez que la dominicana hace referencia a esta situación. En febrero de este año también contestó a un seguidor que le preguntó cuándo le iba a cortar el pelo porque era "un varoncito". "No está en mis planes en un futuro cercano", dijo la también comediante, quien también está disfrutando a plenitud de su segundo embarazo. Se espera que dé la bienvenida a su segundo bebé en febrero.

