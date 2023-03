Francisca: "Pensé que nunca iba a recuperar mi peso ideal. Logré perder 67 libras" De febrero de 2022 a febrero de 2023. Así ha sido la notable disminución de peso mes a mes que ha experimentado la carismática copresentadora de Despierta América (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca en febrero de 2022; Francisca en febrero de 2023 | Credit: Instagram Francisca (x2) De la primera imagen, que fue tomada en febrero de 2022, a la segunda, que compartió este martes Francisca a través de las redes sociales, tan solo ha pasado un año, pero el cambio que se puede apreciar en la conductora dominicana entre una y otra foto es notorio. "Yes You Can! fue mi salvación", aseguró la copresentadora del programa matutino Despierta América (Univision) sobre la notable disminución de peso que ha logrado experimentar. La que fuera ganadora del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina (Univision) se había puesto el reto de volver a su peso ideal tras las libras que había ganado fruto de su embarazo. "Con tanto peso que yo gané con el embarazo de Gennaro yo de verdad que en un momento pensé que nunca iba a recuperar mi peso ideal", se sinceró la también actriz, quien es actualmente uno de los rostros más queridos y populares de la televisión hispana de Estados Unidos. El camino no ha sido fácil, "pero con mucha disciplina" y de la mano de su aliado Yes You Can! finalmente ha logrado perder las 67 libras que quería. De febrero a abril de 2022 Francisca Francisca Francisca Left: Francisca en febrero de 2022 | Credit: Instagram Francisca Center: Francisca en mazo de 2022 | Credit: Instagram Francisca Right: Francisca en abril de 2022 | Credit: Instagram Francisca De mayo a julio de 2022 Francisca Francisca Francisca Left: Francisca en mayo de 2022 | Credit: Instagram Francisca Center: Francisca en junio de 2022 | Credit: Instagram Francisca Right: Francisca en julio de 2022 | Credit: Instagram Francisca De agosto a octubre de 2022 Francisca Francisca Francisca Left: Francisca en agosto de 2022 | Credit: Instagram Francisca Center: Francisca en septiembre de 2022 | Credit: Instagram Francisca Right: Francisca en octubre de 2022 | Credit: Instagram Francisca De noviembre a diciembre de 2022 Francisca Francisca Left: Francisca en noviembre de 2022 | Credit: Instagram Francisca Right: Francisca en diciembre de 2022 | Credit: Instagram Francisca De enero de febrero de 2023 Francisca Francisca Left: Francisca en enero de 2023 | Credit: Instagram Francisca Right: Francisca en febrero de 2023 | Credit: Instagram Francisca Su gran cómplice en todo este proceso ha sido su inseparable amigo Alejandro Chabán, CEO de Yes You Can!, quien la ha acompañado de la mano a lo largo de todo este camino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Yo a Alejandro] lo seguía porque quería perder peso y me encantaba lo que él compartía en sus redes sociales y luego tuve la oportunidad de conocerlo en Nuestra Belleza Latina, pero no fue hasta que nació mi bebé donde yo como que necesité ese amigo que siempre me ha echado la mano, que es mi amigo literal Alejandro, pero también con esta compañía maravillosa que él ha creado", compartió Francisca, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores en Instagram. "Vi cómo pude bajar esas 67 libras que yo pensé que nunca me iba a quitar de encima", señaló.

