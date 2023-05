Francisca recuerda su época en Nuestra Belleza Latina por un vestido "me ponía extremadamente nerviosa modelar" La conductora desfiló como una auténtica modelo de pasarela con un vestido turquesa en el plató de Despierta América, demostrando que hay cosas que no se olvidan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales. A principios de mayo, la dominicana celebró su cumpleaños y hemos podido ver cómo se ha transformado en los últimos meses. Amando su cabello natural, que le sienta de maravilla y que ha cambiado totalmente su estilo animándola a atreverse más a jugar con la moda; disfrutando de la maternidad con su hijito Gennaro quien como ella presume hermosos rizos y manteniendo viva la llama del amor con su esposo Francesco, con quien hace poco disfrutó de una escapada romántica. Todo mientras continúa triunfando en Despierta América (Univisión) con un público entregado que la adora y se lo demuestra en cada ocasión que tiene, ya sea visitándola en el set o a través de las redes sociales. Pero no olvidemos que Francisca le debe su fama a su participación en Nuestra Belleza Latina, concurso del que se coronó flamante ganadora en 2015. Una competencia en la que labró grandes amistades y aprendió diferentes habilidades para triunfar en el mundo de la moda y la belleza. Y aunque su carrera tomó un rumbo inesperado en la televisión, hay cosas que nunca se olvidan, tal y como demostró la conductora. "Yo siento que con este vestido tengo que caminar como en Nuestra Belleza Latina" dijo en el set de su programa ataviada con un diseño midi de color azul turquesa, escote en V, volantes en el frente y una hebilla redonda, mientras desfilaba como una auténtica modelo de pasarela, con la actitud, los pasos e incluso la pose final con las manos en la cintura. "¡Todavía me acuerdo!" exclamó divertida. Con su cabello peinado en trenzas recogido en una trenza trasera más grande, la también comediante, quien no piensa regresar al cabello lacio al menos por un largo tiempo, completó su vestido con sandalias plateadas y aretes brillantes. Francisca recuerda NBL Francisca recuerda NBL vestido desfile Francisca recuerda NBL vestido desfile Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este vestido me hizo acordarme de mis días en las pasarelas de Nuestra Belleza Latina", escribió bajo el video. "Que por cierto yo me ponía extremadamente nerviosa cuando llegaba el momento de modelar". Pues con la seguridad que pisa ahora, ¡quién lo diría Francisca!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca recuerda su época en Nuestra Belleza Latina por un vestido "me ponía extremadamente nerviosa modelar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.