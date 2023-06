El look del día - junio 20, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Las reinas Letizia y Rania, Adamari López y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram Muy muy sexy, la conductora subió la temperatura de La casa de los famosos México con este minivestido transparente decorado con pedrería brillante fucsia y sandalias minimalistas nude. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Rania y Reina Letizia El look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La monarca española recibió en Madrid a su amiga, la reina de Jordania, con un bonito vestido entallado de corte midi, con bordados florales en tonos pastel de Diego Estrada, que combinó con tacones destalonados de color morado con efecto cocodrilo de Carolina Herrera. Por su parte, la monarca hachemita optó por un traje negro con bordados de mariposa en tonos rosas, bolso de Fendi y originales salones con rayas de color granate. 2 de 9 Ver Todo Cardi B El look del día Credit: Instagram La rapera de origen dominicano posó con uno de sus numerosos bolsos Birkin de Hermès, un modelo azul de piel de cocodrilo, con unos pantalones de terciopelo verdes, camiseta con mensaje y tenis Nike en dos tonos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram Después de unas estupendas vacaciones en Italia, la conductora regresó a Despierta América llena de energía, con este minivestido blanco con cuello de camisa y ceñido en la cintura que completó con sandalias de tacón y plataforma del mismo color. 4 de 9 Ver Todo Carmen Villalobos El look del día Credit: Instagram La presentadora de Top Chef Vip (Telemundo) posó así de coqueta sobre uno de los mostradores del show, con un vestido de minifalda color berenjena con abertura lateral y top estilo bustier verde pálido, de la firma colombiana Jacobo Durango que combinó con botas altas de tacón grises. 5 de 9 Ver Todo Adamari López El look del día Credit: Instagram La comunicadora compartió un nuevo video divertido en su cuenta de Instagram ataviada con un top de tirantes azul real y unos shorts ajustados dorados efecto piel, un look de Kiut. Nos encantaron sus sandalias de tiras arcoíris. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aleyda Ortíz y Andrea Meza El look del día Credit: Instagram Este duo bien avenido posó en el plató de En casa con Telemundo muy combinado. Mientras Ortiz optó por un enterizo color arena con tirantes al cuello, cremallera frontal y pantalón acampanado, Meza eligió un ceñido minivestido marrón de escote asimétrico y llamativos aretes. 7 de 9 Ver Todo Saúl "Canelo" Álvarez y Fernanda Gómez El look del día Credit: Instagram La pareja fue invitada de honor en el último desfile de Dolce & Gabbana en Portofino, Italia, donde posó así de glamorosa. Él con un conjunto estilo pijama a los que es aficionado, ella con un vestido drapeado de aire lencero en color champagne y lentes de sol de estilo retro. Todo de la firma italiana. 8 de 9 Ver Todo Alexa Dellanos El look del día Credit: Instagram La modelo presumió curvas y abdomen con este original enterizo corto negro ajustado con una abertura en el frente, bolso de mano trenzado de color naranja y tenis con detalles coloridos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

