El look del día - julio 18, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Adamari López, Jennifer López y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Reina Letizia El look del día Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La monarca asistió a una entrega de premios de Periodismo con este conjunto de seda en color azul formado por un top sin mangas de escote asimétrico y falda midi estilo pareo de la firma española Maksu. Clutch dorado y sandalias de Jimmy Choo a juego completaron su look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Para celebrar el primer aniversario de boda con su esposo Ben Affleck, la Diva del Bronx lució un minivestido blanco decorado con pedrerí a y cristales y sandalias de plataforma plateadas. Complementó el look de cita con aretes colgantes, un anillo de pantera de Cartier y un microbolso verde muy chic. 2 de 8 Ver Todo Adamari López El look del día Credit: Instagram La puertorriqueña ha iniciado sus vacaciones por Europa con una parada en Portugal en la que lució este conjunto vitamina de short de mezclilla y blusa naranjas, con tenis blancos y cartera Gucci. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram Guapísima y con mucha energía comenzó la conductora su semana, ataviada con este traje rojo de pantalón y chaqueta con pañuelo de Elegance By Marislay que llevó con un top blanco y sandalias plateadas. 4 de 8 Ver Todo Carmen Villalobos El look del día Credit: Jorge Malavé Para la gran final de Top Chef Vip la colombiana apostó or este dramático vestido de falda abullonada corta por delante, larga por detrás, con cuerpo estilo corpiño decorado con perlas y efecto top, de Stevan Valencia. 5 de 8 Ver Todo Aylín Mujica El look del día Credit: Alexander Tamargo/Getty Images En la presentación de Los 50, el nuevo show de telerrealidad de Telemundo, en Miami vimos a la cubana con este llamativo vestido asimétrico de silueta lápiz y con un dramático hombro en color neón que completó con sandalias doradas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo El look del día Credit: Instagram ¿Así o más sensual? La mexicana posó con este minivestido negro con brillos plateados y aberturas en la parte frontal que combinó con sandalias con pulsera al tobillo de pedrería, aretes largos y numerosa pulseras también brillantes en el plató de La casa de los famosos México. 7 de 8 Ver Todo Ángela Aguilar El look del día Credit: Instagram En plenos ensayos de Premios Juventud, donde la mexicana fungirá como una de las presentadoras, la cantante compartió esta imagen en la que luce pantalones de mezclilla y un quexquémitl, una prenda tradicional mexicana, tejida en vivos colores. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

