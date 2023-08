El look del día - agosto 15, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Jennifer López, Amara la Negra y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Yalitza Aparicio El look del día Credit: Entrefam/The Grosby Group La actriz asistió como invitada de honor a un evento en Ciudad de México con esta original falda estilo corsé de Dion Lee y blusa sin mangas de la misma firma, que combinó con botines negros y jotas doradas de Cartier. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Adriana Louvier El look del día Credit: Entrefam/The Grosby Group En la misma fiesta vimos a la actriz con un conjunto de la firma mexicana Bernarda, de top con vuelos y pantalón de tiro altos en color naranja, que lució con sandalias nude. 2 de 8 Ver Todo Sofía Vergara El look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group EXCLUSIVE Malibu Reina de los vestidos de verano, la colombiana eligió este modelo de largura midi con estampado floral en tonos naranjas y aberturas en el escote, con sandalias y bolos de rafia para salir a almorzar con unas amigas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram Simplemente radiante la conductora ya no oculta las buenas noticias y presumió su pancita de embarazada con este vestido ceñido rojo de un solo hombro con plumas en el borde de Pinkapple dresses. Sandalias negras minimalistas y llamativos aretes completaron su look. 4 de 8 Ver Todo Jennifer López El look del día Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La Diva del Bronx ha causado un gran revuelo en Capri, Italia, donde ha pasado unos días de vacaciones con looks tan chic como este de pantalón blanco con flores bordadas en el bajo, top de bikini de Calzedonia que ahora está rebajado, y una chaqueta marfil. No le faltó un gran bolso de fibra natural, alpargatas de cuña, sombrero y lentes. 5 de 8 Ver Todo Amara La Negra El look del día Credit: Instagram La cantante y empresaria celebró una fiesta en Miami para celebrar el lanzamiento de su firma de cosméticos Eternal Beauty ataviada con un minivestido rojo que resaltaba sus curvas zapatos de punta con estampado de leopardo y guantes largos a juego. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby El look del día Credit: Instagram La conductora se enfundó en este vestido de piel en un tono anaranjado, con un solo hombro y abertura en el escote y cinturón, y sandalias doradas. 7 de 8 Ver Todo Marlene Favela El look del día Credit: Instagram Nos encantó este vestido tan femenino de la actriz azul celeste, con cuerpo estilo corsé y falda evasé con estampado de flores y fresas que acompañó con tacones rojos y un bonito bolso Dior. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

