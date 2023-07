Más bella que nunca, Francisca posa en traje de baño desde la playa La copresentadora de Despierta América disfrutó el sábado de una jornada de sol y playa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Hace apenas unos meses, Francisca hablaba a través de las redes sociales sobre el reto que supuso para ella volver a su peso ideal tras las libras que ganó fruto de su embarazo. "Con tanto peso que yo gané con el embarazo de Gennaro yo de verdad que en un momento pensé que nunca iba a recuperar mi peso ideal", llegó a sincerarse en marzo la carismática conductora dominicana, quien supera los 4 millones de seguidores en Instagram. El camino no fue fácil, "pero con mucha disciplina" y de la mano de su aliado Yes You Can! la copresentadora de Despierta América (Univision), quien forma parte este año de la codiciada lista de los 50 más bellos de People en Español, logró perder las 65 libras que quería. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca Hoy el resultado de tantos meses de disciplina salta a la vista. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca No hay más que ver la instantánea que publicó el fin de semana la conductora desde su página de Facebook en la que, como pocas veces sucede, se deja ver en traje de baño disfrutando de una jornada de sol y playa. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La conductora posa en la foto con una sonrisa de oreja a oreja que irradia seguridad, felicidad y plenitud, tres cualidades que reflejan a la perfección el dulce momento que está viviendo a sus 34 años, tanto en el terreno personal como en el profesional. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¡Qué hermosa!", "Tú, como siempre, radiante", "¡Qué linda sonrisa tienes! ¡Qué guapa te ves!", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. No hay duda de que Francisca se ve más bella que nunca.

