Francisca pide opinión a sus seguidores para elegir su look antes de una cita ¡y este es el resultado! La dominicana modeló varios atuendos y preguntó a sus seguidores cuál le quedaría mejor para salir a cenar. ¿Qué te parece el elegido? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A veces a las mujeres nos cuesta un poquito decidir lo que ponernos, sobre todo si es para una ocasión especial y Francisca no es distinta al resto. La conductora dominicana recurrió a las redes sociales para pedir consejo a sus admiradores, pues estaba indecisa entre cuatro looks para salir a cenar. Sin especificar si se trataba de una cena entre amigas, romántica, de trabajo u otro tipo, la exreina de belleza modeló cuatro opciones al ritmo de Toxic de Britney Spears, pidiendo a los usuarios de la red social que le dieran su opinión. "¿Cuál se pondrían para salir a cenar hoy viernes?", preguntó la mamá de Gennaro. "Piensen en que falta accesorios, zapatos, etc, etc, etc" y es que la también amante de la moda conoce el poder de unos tacones, una cartera o joyas de impacto a la hora de armar un look. Francisca pide opinion look seguidores Francisca pide opinion look seguidores Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram En primer lugar posó con un vestido amarillo de un solo hombro, con abertura en la cintura y minifalda plisada con vuelo. Después, con un conjunto de top de escote cuadrado y pantalones de tiro alto en rosa chicle. Francisca pide opinion look seguidores Francisca pide opinion look seguidores Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram A continuación la vimos con un vestido de tirantes azul pastel, con el frente fruncido y abertura en la pierna. Por último, un diseño negro de corte recto con con abertura en la espalda y en la falda. Con casi 2.500 comentarios, muchos de sus seguidores resaltaron que no importaba cuál eligiera, pues se veía bella con todos, un sentimiento que también compartían algunos colegas de profesión, como Alejandro Chabán quien escribió: "Aquí lo bello es la percha. Lo que ese cuerpo se ponga, brilla". Otras compañeras sí le dieron su opinión, Chiquibaby que votó por el negro y Astrid Rivera le escribió "Amarillo baby. Enséñale al sol y la luna cómo se brilla". Con opinioes para todos los gustos, en los que pudimos leer desde reflexiones sobre la silueta de los vestidos a pensamientos sobre la belleza de los colores, parecía que el amarillo y el negro estaban peleando por el primer puesto, y al final el ganador fue… ¡el vestido amarillo! "Y que ganó el amarillo… Tengan un día bonito", deseó la comunicadora. Francisca pide opinion look seguidores Francisca pide opinion look seguidores Francisca pide opinion look seguidores Left: Credit: Instagram Center: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Radiante, chula, bella, fabulosa hermosa son algunos de los piropos que recibió por parte de sus fieles seguidores cuando compartió la imagen del look final. Además del vestido, Francisca utilizó sandalias de tacón con estampado de serpiente, un bolsito de cadena en tonos dorados y grandes aretes en forma de girasol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora esperamos verle con los otros diseños que también le quedaban genial. ¿Cuál fue tu favorito?

