¿Qué problema padece Francisca en sus pies que le impide usar sandalias? ¿Cómo combatirla? La presentadora de Despierta América confiesa que debe usar zapatos cerrados cuando la condición que padece empeora. ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Lachapel tiene un "problema" en los pies que en ocasiones la obliga a usar zapatos cerrados, tal y como lo detalla en este vídeo publicado en la cuenta de Instagram del show matutino. Con toda la personalidad que la caracteriza la dominicana ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 cuenta que sufre de resequedad extrema en la parte de los talones y que a pesar de usar toda clase de cremas para combatirla, no le ha sido posible solucionarla del todo. "Soy consciente de eso y yo me pongo mucha crema, y cuando no me convence ando con esa parte del pie cerrada como con estos zapatos", dijo en el vídeo en el que muestra sus tacones. La presentadora también se sinceró al admitir que muchas veces el detalle de los zapatos cerrados arruina su outfit del día pues con muchas pintas quisiera ponerse unas sandalias o un tipo de calzado más delicado, pero le molesta la decoloración de esta zona y cómo se puedan ver sus talones una vez está en la calle o en el estudio. Por eso, para "curarse en salud" elige la mayoría de las veces zapatos cerrados. Esta condición de resequedad en los talones que incluso pueden llegar a agrietarse es muy común y toma tiempo en tratarse o curarse del todo. Los expertos opinan que tiene que ver con causas comprometedoras como obesidad, diabetes, eczema hipotiroidismo, dermatosis o infecciones como el pie de atleta, pero también con otros factores biomecánicos como tener los pies planos y hasta incluso permanecer de pie durante largos periodos de tiempo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Celebramos la honestidad de Francisca, quien no está sola con el problemita de sus pies. Somos muchas las afectadas con el tema por eso nos dimos a la tarea de buscarle sugerencias que puedan "darle una mano" para tratarla y así pued llegar con sus pies como nuevos a su próxima boda en República Dominicana. La primera es esta pomada de origen suizo Gehwol Salve for Cracked Skin que puede conseguirse en Nordstrom.com por $23. foot cream Credit: cortesia Gehwol La segunda que recomienda nuestra editora de moda y belleza Yolaine Díaz es O'Keeffe's Healthy Feet Foot Cream for Extremely Dry Cracked Feet. foot cream Credit: Cortesia O'Keefees Hecha a base de glicerina y allantoina, una fórmula perfecta para aplicarse cada noche antes de dormir y cubrir los pies con una media delgada para que la piel lo absorba a profundidad. Puedes conseguirla en amazon.com por $7.99 o en farmacias.

