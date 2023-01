Francisca impacta con su nuevo peinado en Despierta América “Me encanta lo que veo”, dijo la presentadora dominicana orgullosa de cómo está creciendo poco a poco su cabello tras el sorpresivo gran corte que se hizo en vivo en el show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el gran corte que hizo Francisca en vivo a finales del año pasado en uno de los programas de Despierta América (Univision), la presentadora sigue abrazando su textura natural y ya comienza a presumir el crecimiento de su pelo. La dominicana de 33 años sorprendió a sus compañeros y a la audiencia del show al lucir un nuevo estilo de peinado, perfecto para llevar en cualquier evento festivo o especial, especialmente para las chicas de cabello corto. "Estoy muy contenta porque mi cabello está creciendo de una manera que ya puedo empezar a hacer trencitas y estoy muy muy contenta. Hoy inventé con este peinadito miren de lado y lado que lindo se ve y mañana voy a pensar en qué me hago", expresó la también actriz en un video de sus historias. Primero, la ex reina de belleza separó sus rizos en secciones uniformes para dejar un patrón horizontal en el cuero cabelludo. Las hebras se mantienen unidas con la ayuda de un gel o una pequeña horquilla. "No tienes que gustarle a la gente, las personas no tienen que amarte, ellos ni siquiera tienen la obligación de respetarte. Pero cuando tu te miras al espejo, debería gustarte lo que ves. ¡Deberías amar lo que ves!", escribió en su perfil de Instagram, citando a la actriz Sheryl Lee Ralph. "Gracias por regalarnos estas palabras. Me encanta lo que veo. Esa es la clave mi gente linda", añadió en su reflexión. Fue el pasado 5 de diciembre cuando Francisca se atrevió a cortarse el cabello y pedir perdón a sí misma por llamarse fea y no aceptarse por quién es. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello, crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita… A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener 'pelo malo'", contó al borde de las lágrimas.

