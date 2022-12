El look del día – diciembre 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del día Credit: IG/ Francisca Adamari López, Geraldine Bazan y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Geraldine Bazán geraldine bazan Credit: IG/ geraldine bazan Disfrutando del sol en las islas Bahamas, la actriz lució más joven que nunca con un bikinazo espectacular y sin casi maquillaje. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del día Credit: IG/Andrea Meza Como siempre, la bella exmiss Universo nos dejó boquiabiertas con esta propuesta de recortes sensuales elegida por la estilista Denise del Pino. 2 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Lachapel, look del día Credit: IG/ Francisca La presentadora presumió de sus bellos rizos en un atuendo perfecto para el invierno de Miami, vistiendo un short de cuero con medias negras y una blusa sedosa. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Verónica Montes Veronica Montes Credit: IG/Veronica Montes Disfrutó de una noche de ensueño en México portando una prenda blanca sin mangas, un clutch clásico y su cabello alisado. 4 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style La querida presentadora mostró sus piernas tonificadas con un set de top verde y minifalda estampada de ​​Gilu Designs elegido por la estilista Denise del Pino. 5 de 9 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: IG/Michelle Salas En Nueva York, la influencer lució muy cool con un vestido negro ceñido de mangas largas y botas altas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: IG/Alejandra Espinoza Posó junto a su bella familia portando un legging marrón, un suéter tejido blanco y botas altas a juego. 7 de 9 Ver Todo Livia Brito Livia Brito Credit: IG/Livia Brito Muy cómoda lució la actriz cubana en México con un saco de faux fur sobre un atuendo en tonos neutros y zapatillas deportivas. 8 de 9 Ver Todo Ana Jurka Ana Jurka Credit: IG/Ana Jurka Inspírate con la presentadora y su conjunto verde con botas altas para tu propio look de noche buena. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

