Francisca muestra lo mucho que ha crecido su afro en solo dos semanas La presentadora se mostró sorprendida con el avance de su cabello en tan poco tiempo y admitió estar muy contenta con el proceso que está viviendo para recuperar su cabello natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas dos últimas semanas han gratificantes para Francisca y todo gracias a la importante decisión personal que tomó y de la cual, según sus palabras, no se arrepiente. Hablamos del momento en que la presentadora dominicana se quitó las extensiones y se cortó todo su cabello en vivo en Despierta América (Univision), en frente de sus compañeros y de miles de televidentes. Si bien ese momento fue muy fuerte para ella, el proceso de dejar su cabello al natural la tiene muy feliz y entusiasmada. "Me siento muy cómoda. De verdad que me sorprendió porque yo pensé que el proceso de dejar crecer mi cabello iba a ser difícil, cómo adaptarte a tener cortito de pelo, pero no", contó la presentadora dominicana en unos videos que publicó en las historias de Instagram. Me siento bien, me siento cómoda.Tengo mucho que aprender, pero no estoy como abrumada, sino como emocionada. Loca ya por ver mi cabello como largo, conocerlo como realmente es. De verdad que se siente increíble, por lo menos yo me siento feliz y muy pero muy bonita con este cabello" Ese momento de ver un poco como va a lucir su cabello largo y natural, cabello natural ya llegó. Con un set de imágenes que acaba de publicar en dicha red social, la presentadora mostró su cabello mientras se encontraba en camerino del show antes de que le hicieran y definieran los rizos. Aunque parezca mentira, su cabello ya ha crecido y bastante, y por eso quiso mostrárselo a sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca "Estas fotos las tomé esta mañana en el camerino antes de definir mis lindos rizos y me di cuenta que va creciendo bastante rápido el cabello", explicó "El consejo que más he recibido es que tenga paciencia, porque este es un camino largo. Pero les confieso que aunque estoy en la parte de conocer mi cabello, encontrar el producto adecuado para que crezca sano y fuerte, entenderlo y algunas cositas más, me estoy disfrutando mucho el proceso de la transición. ¿Díganme si no está coqueto este afrito? Estoy feliz".

