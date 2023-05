Francisca haya una pieza "muy especial" al limpiar su closet, ¿de qué se trata? La presentadora y exreina de belleza mostró emocionada un ajuar que llevó en una de las etapas más importantes de su vida personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Credit: Instagram / Francisca Con la llegada del verano a la vuelta de la esquina, es tiempo de hacer cambios en el closet y Francisca es una de las famosas que ya empezó este proceso; lo que no imaginó fueron las emociones que la iban a embargar cuando descubriera una pieza llena de significado en su vida personal. La copresentadora del programa de televisión Despierta América (Univision), compartió un video en sus plataformas sociales en el que mostró su armario y un vestido largo que llevó cuando estaba a punto de dar a luz a su primogénito Gennaro, hace casi dos años. "Quiero ponerlo [el clóset] por colores y toda la cosa, pero mientras lo hacía encontré un vestido, me puse sentimental y se los quiero enseñar", dijo. "Este vestido lo usé el último día de embarazada, o sea, me puse este vestido hoy, fui a trabajar y al otro día nació mi bebé", agregó. La exreina de belleza dominicana explicó que decidió regalar algunas de las vestimentas que tiene y que ya no usa. Además, aprovechó para preguntar a sus fans si debería quedarse con el atuendo para el recuerdo o si debería obsequiarlo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto los fans como amigos y colegas de la también actriz no tardaron en dar su opinión, entre ellos Dayana Torres y Astrid Rivera: "Consérvalo para el próximo", "regalarlo, no seas acumuladora", "ya tienes fotos con él puesto, regalarlo ayuda a otra persona", "debes conservarlo", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Mientras tanto Francisca aún no ha expresado su decisión final.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca haya una pieza "muy especial" al limpiar su closet, ¿de qué se trata?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.