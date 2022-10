Francisca muestra su cabello al natural desde sus vacaciones por Italia ¡y le llueven elogios! "Tu cabello natural es hermoso", comenzaron a comentar sus seguidores tras ver las imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Mezcalent El sur de Italia fue uno de los destinos elegidos por Francisca y su esposo Francesco Zampogna para disfrutar de unos días de descanso en compañía del fruto de su amor, su hijo Gennaro. La carismática conductora dominicana compartió el fin de semana a través de su perfil de Instagram, donde ya supera los 4 millones de seguidores, unas bellas instantáneas familiares en las que posa junto a su esposo y su primogénito desde la paradisíaca Costa Amalfitana. "Momentos. Miren quien anda fascinado oliendo limones en Italia", escribió la copresentadora del programa matutino Despierta América (Univision) junto a las imágenes. Francisca Francisca, su esposo y su hijo en la costa italiana | Credit: Instagram Francisca Unas imágenes en las que la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 deja ver como pocas veces sucede su cabello al natural, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores, como prueban los numerosos comentarios que recibió la publicación. Francisca Francisca y su hijo desde la costa italiana | Credit: Instagram Francisca "No sabía que tenías el cabello así de chino, yo lo tengo igual. ¡Qué hermosas fotos!", no tardó en comentar una de las más de 4 millones de personas que la siguen en Instagram. Francisca Francisca y su hijo posan desde la costa italiana | Credit: Instagram Francisca "Me encanta tu cabello así al natural. Yo pensaba que lo tenías largo y lacio", escribió otra persona. Francisca Francisca muestra su cabello al natural | Credit: Instagram Francisca "Tu cabello natural es hermoso", se puede leer en otro de los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que Francisca lleva mucho tiempo usando pelucas en su programa. Francisca Francisca con peluca en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram/Francisca "Yo las estoy usando porque quiero recuperar mi cabello, le quiero dar un break", explicaba meses atrás la presentadora. "No me da pena [decirlo], las pelucas están muy de moda".

