Francisca presume pancita de embarazo e insinúa que espera una niña con estos métodos caseros Radiante y sonriente, la conductora recurrió a varias "pruebas" que según la sabiduría popular pueden decirnos el sexo del bebé. ¿Será que funcionan? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca está viviendo feliz los primeros meses de su segundo embarazo y se nota en su rostro radiante. La conductora confirmó en exclusiva la noticia a People en Español, comentando que lo vive "sin expectativas", aunque este fin de semana compartió algunos trucos caseros pues como todos nosotros, desea saber el sexo del bebé que espera. En la cuenta de Instagram de la dominicana pudimos ver ciertas "pruebas" que según la creencia popular pueden revelar si el hermanito de Gennaro será niño o niña. Francisca métodos caseros sexo bebe Credit: Jamie McCarthy/Getty Images "Métodos caseros para descubrir el sexo del bebé ¿Ustedes han probado alguno de ellos? ¡Cuéntenme! ¿Será que si son efectivos?" escribió Francisca. ¿Cuáles son estos métodos? Francisca métodos caseros sexo bebe Credit: Instagram La primera prueba que usó la también comediante fue sostener una cadena en el aire, si se movía en línea recta es un niño, si hace círculos es niña. Francisca métodos caseros sexo bebe Credit: Instagram La siguiente prueba consistía en poner en sillas diferentes una cuchara y un tenedor y ponerle un cojín encima. Sin que la futura mamá vea donde está cada cubierto, deberá sentarse en una de las sillas. Si se sienta en la silla que tiene la cuchara el bebé que espera es niña, si se sienta el tenedor será varón. Francisca métodos caseros sexo bebe Credit: Instagram Según la creencia popular, los antojos de la embarazada también nos pueden indicar si se trata de un niño o niña. Si apetece dulce, sería niña y si se le antoja salado, niño. Francisca métodos caseros sexo bebe Credit: Instagram El último método al que recurrió la presentadora fue la forma de la barriga. Dicen que si es puntiaguda será niño y si es más redonda, será niña. Francisca grabó el divertido video ataviada con un bonito vestido largo cruzado, de color azul marino con un estampado botánico en blanco y azul eléctrico. Con el cabello recogido en trenzas largas, y estas en una coleta, la dominicana lució unos llamativos aretes con piedras y cristales multicolor, un fino brazalete y una manicura en color menta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el resultado de estas pruebas caseras, ¡todo apunta a que espera una niña! Pero sea cual sea el sexo del bebé, todos esperamos que nazca sano y complete aún más la felicidad de eta hermosa familia. ¡Enhorabuena Francisca!

