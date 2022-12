Mes a mes: los looks de Francisca que nos fascinaron en 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks Francisca 2022 Credit: Instagram La dominicana ha vivido un increíble año de transformación: comenzó decidida a perder peso y ponerse en forma, contrajo matrimonio y ha culminado con un liberador corte de pelo. Estos son los looks que nos conquistaron estos doce meses. Empezar galería Enero Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Una de las piezas que no falta en su clóset son los vestidos con estampados animados. Aunque solemos verla con colores cálidos, este verde fruncido le sienta fenomenal. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Febrero Francisca Lachapel en la alfombra rosada de la 34 entrega de Premio Lo Nuestro 2022 Credit: Mezcalent Así de radiante asistió a Premio Lo Nuestro, con este diseño fucsia satinado con abertura en la falda, cola y tremenda lazada en el cuello firmado por Suzelle Taveras. 2 de 12 Ver Todo Marzo Francisca Lachapel, las mas mujeres poderosas Credit: Larry Marano/REX/Shutterstoc Para asistir al almuerzo de Mujeres Poderosas de People en Español en Miami, la dominicana apostó por una de las tendencias de primavera, el color naranja, con este vestido monocromático. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Abril Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Conforme avanzaban los meses, podíamos observar la silueta cada vez más esbelta de la exrreina de belleza, que nos deslumbró con este enterizo rojo y aretes a juego. 4 de 12 Ver Todo Mayo Jomari Goyso Credit: Facebook Jomari Goyso ¡Del mes de su boda no podíamos escoger solo un look! Pero el modelito asimétrico con lazada y efecto capa que utilizo para despedir a sus invitados después de los increíbles festejos nos fascinó. 5 de 12 Ver Todo Junio Francisca Credit: Instagram/Francisca Los bloques de color sientan de maravilla a la cómica, quien adora los looks de inspiración retro ya sea con estampados geométricos o con pantalones altos ligeramente acampanados como este. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Julio Francisca Credit: Instagram/Francisca ¡Como un guante! Este diseño fucsia lo tiene todo para sentarle bien a la mamá de Gennaro; la silueta, el color, la largura... Un acierto combinarlo con sandalias minimalistas plateadas. 7 de 12 Ver Todo Agosto Francisca Credit: Instagram/Francisca La dominicana personificó la alegría del caribe con este modelo de un solo hombro con estampado de palmeras y falda estilo pareo. 8 de 12 Ver Todo Septiembre Francisca Credit: Instagram/Francisca Presumiendo pierna vimos a la conductora con esta minifalda negra que combinó con un actual top verde esmeralda de escote cruzado. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Octubre Francisca Credit: Instagram/Francisca Preparada para el otoño con botas altas y colores propios de la temporada, le vimos divina en este vestido estampado. 10 de 12 Ver Todo Noviembre Francisca Credit: Instagram/Francisca Así de sexy vimos a la presentadora con este minivestido ceñido que lució con botas altísimas, otra de las tendencias del otoño. 11 de 12 Ver Todo Diciembre Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca sorprendió al mundo entero al dejar al lado su peluca y cortar su cabello en directo, para lucir sus rizos naturales en este corte tan juvenil. Para despedir el año, nada mejor que apostarlo todo al rojo. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

