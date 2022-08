El look del día - agosto 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Francisca, Kim Kardashian y Dua Lipa son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este conjunto estampado de minifalda y camisa, de Trendilicious, que llevó la presentadora hace unos días. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Con este coqueto conjunto con estampado tropical disfrutó la presentadora de una hermosa noche en Bahamas. 2 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Más esbelta que nunca lució la presentadora con este ceñido minivestido blanco. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Dua Lipa Dua Lipa Credit: Best Image/The Grosby Group La cantante acaparó miradas al pasearse con este sensual vestido blanco transparente. 4 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Cortesía Para transmitir desde Time Square para Despierta América (Univision), la presentadora eligió este look de minifalda de mezclilla y top strapless del mismo material. 5 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: The Image Direct/The Grosby Group Quedamos fascinadas con este hermoso minivestido negro con mangas abullonadas que portó la actriz y empresaria. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim kardashian Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for This Is About Humanity La socialité mostró su delgada figura con este ceñido vestido negro de cuello alto, que complementó con botas verde neón. 7 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz cuando salía de un restaurante junto a su esposo y ataviada con este look de vestido negro, sandalias de plataforma y clutch crema de Bottega Veneta. 8 de 9 Ver Todo Taylor Swift Taylor Swift Credit: Gotham/GC Images Con este coqueto jumpsuit azul marino con aplicaciones plateadas, sandalias de plataforma y abrigo blanco, la artista se fue de fiesta en Nueva York. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

