El look del día - julio 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Jennifer López, Francisca Lachapel y Gaby Spanic son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra espinoza Credit: Instagram/Alejandra Espinoza La presentadora eligió este look de pantalón corto, que dejaba ver sus tonificadas piernas, top amarillo con los hombros al descubierto y tenis blancos, para disfrutar de Universal Studios, en Orlando. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta Hermosa lució la presentadora mexicana con este femenino vestido blanco de manga larga. 2 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Este minivestido fucsia dejó ver la nueva e increíble figura de la presentadora dominicana. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Vanessa Claudia Vanessa Claudio Credit: Medios y Media/Getty Images La hermosa presentadora acaparó miradas durante un evento en la Ciudad de México, al que llegó con este fabuloso minivestido de un solo hombro. 4 de 9 Ver Todo Sofía Carson Sofia Carson Credit: Robert Kamau/GC Images Fina y elegante lució la actriz con este look monocromático. 5 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Pierre Suu/GC Images Captamos a la artista saliendo de su hotel en París con este look de jeans de talle alto, camisa blanca, bolso de rafia de Hermés y zapatos blancos de plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gaby Spanic Gaby Spanic Credit: Medios y Media/Getty Images La actriz venezolana llegó a una velada ataviada con este traje crema de encaje con pronunciado escote. 7 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Este sobretodo a rayas fue el toque perfecto para el look casual de la mexicana. 8 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Este minivestido fucsia con capa, hizo que la presentadora venezolana luciera muy elegante. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 27, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.