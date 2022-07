El look del día - junio 30, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Francisca y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Jurka Ana Jurka Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora eligió este minivestido verde para uno de los más recientes shows de En casa con Telemundo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz y empresaria acaparó miradas al llegar a una velada con este sexy traje negro con encaje en la parte superior y cutouts. 2 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Este look de pantalón de talle alto y blusa naranja, dejó la ver la nueva y fabulosa figura de la presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana encendió las redes al posar con este sexy conjunto negro de falda midi y crop top. 4 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itatí Cantoral Credit: Instagram/Programa Hoy Regia lució la talentosa actriz mexicana con este vestido blanco, que combinó con sandalias amarillas de plataforma. 5 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda Credit: Cortesía La presentadora se encuentra de luna de miel en la Riviera Maya y para una cena romántica con su amado, eligió este fresco y hermoso vestido azul con cuello halter. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité mostrando sus curvas con este look de pantalón negro de cuero y sexy crop top. 7 de 9 Ver Todo Megan Fox Meghan Fox Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Como toda una Barbie lució la actriz con este coqueto set fucsia. 8 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez Credit: Presley Ann/Getty Images for Rare Beauty La artista eligió este interesante vestido con detalles de encaje, para asistir a un evento de su marca de belleza. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

