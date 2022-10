Francisca se inspira y luce el pelo rojo como Aracely Arámbula en La madrastra ¡Tienes que ver cómo le queda este look y cuál fue la reacción de su esposo, Francesco Zampogna! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este lunes 17 de octubre es oficialmente el estreno en los Estados Unidos de la nueva telenovela La madrastra protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios. Francisca se inspiró en las buenas nuevas y aprovechó para lucir el cabello rojo como su protagonista. La copresentadora del programa matutino Despierta América (Univision) compartió una serie de videos y fotografías en sus redes sociales desde la ciudad de Nueva York presumiendo una peluca rojiza de cabello largo y con suaves ondas. Satisfecha con su apariencia, preguntó a sus fans si debería de teñirse de verdad con ese tono. "Yo estoy enamorada de este pelo rojo. De verdad nunca me imaginé que me quedaría como bonito este color", se le escucha decir en el clip después de su transmisión frente a la plaza Quisqueya en el barrio Washington Heights. "¿Qué opinan? ¿Será que me dejo el cabello de este color un tiempo? ¡Díganme! ¡Díganme!", preguntó a sus 4 millones de seguidores en Instagram. Francisca Aracely Arambula Left: Credit: Instagram / Francisca Right: Aracely Arambula | Credit: Mezcalent.com La reacción de los internautas no se hizo esperar, entre ellos su esposo Francesco Zampogna, Carolina Sandoval, Jessica Rodríguez: "Eres bella en cualquier color", "guapa", "me encanta te ves bella", "ponte como te sientas bien, total la gente nunca están conformes". Comentarios a Francisca Credit: Instagram / Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz de 33 años aprovechó mientras estaba en el avión con destino a la gran manzana para responder preguntas de sus seguidores. Alguien le comentó que parecía una "doña" con su pelo recogido y le aconsejó que se soltara el pelo a lo que ella contestó: "Estoy en un proceso con mi cabello, pronto les contaré. Aunque me gusta mucho mi moñito de doña". Comentarios a Francisca Credit: Instagram / Francisca Con moñito o sin moñito, con pelo rojo o negro Francisca tiene la mejor actitud y ¡ese es un imprescindible accesorio para lucir bella!

