Francisca, un mismo vestido en dos etapas diferentes de su vida La carismática conductora dominicana lució este lunes en Despierta América (Univision) un vestido fucsia con el que ya había conducido el show en octubre de 2021. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca en octubre de 2021; Francisca en febrero de 2023 | Credit: Instagram Francisca (x2) Con más de 4 millones de seguidores en Instagram y otros 2 en Facebook, Francisca es actualmente uno de los rostros más populares y queridos de la televisión hispana. Su historia de superación personal –creció en un humilde pueblo de Azua, República Dominicana, y ha llegado a lo más alto por méritos propios– es el claro ejemplo de que los sueños sí se cumplen. La conductora se ha convertido en un modelo a seguir para muchas niñas que antes de su salto a la televisión veían prácticamente imposible que algo así pudiera sucederles. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 conecta cada mañana a través del programa Despierta América (Univision) con miles de televidentes, a quienes informa y entretiene con su inigualable carisma y talento. Sin duda Francisca nació para billar. Muchas mujeres también encuentran en ella la inspiración para vestir a través de los diferentes looks que luce cada mañana en el show matutino de la cadena de habla hispana. Este lunes, la esposa de Francesco lució curiosamente un vestido fucsia de la boutique de su amiga Ana Patricia que ya había usado en otra ocasión hace tiempo en el show. La primera vez que lo lució fue a finales de octubre de 2021 cuando apenas tenía unos meses que había dado a luz a su hijo Gennaro, quien ya cumplió su primer año de vida. Francisca Francisca en octubre de 2021 | Credit: Instagram Francisca SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ese entonces, Francisca aún no había tomado la decisión de cortarse el cabello. Ahora, 1 año y 4 meses después, ha vuelto a ponerse el vestido para conducir el programa y se le ve mejor que nunca, especialmente por la seguridad que ha ganado después de liberarse y abrazar a su niña interior. Francisca Francisca volvió a usar el vestido este lunes | Credit: Instagram Francisca No hay duda de que Francisca atraviesa su mejor momento, tanto profesional como personal. ¡A seguir brillando!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca, un mismo vestido en dos etapas diferentes de su vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.