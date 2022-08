Feliz y fabulosa: los inspiradores looks de Francisca en la parada dominicana de Nueva York La conductora reportó en vivo desde el desfile, pero también participó en la fiesta subida a una carroza como "Personalidad del año". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo tuvo lugar en Nueva York la parada dominicana, una fiesta que este año ha cumplido 40 años y que celebra la cultura Dominicana con un desfile lleno de ritmo y color. Francisca Lachapel dijo presente, pues estuvo trabajando, reportando el evento junto a su paisano Tony Dandrades para Despierta América (Univisión) desde el corazón de la Gran Manzana. Para comentar sobre el significativo desfile, la dominicana eligió un conjunto con dos de los colores presentes en su bandera nacional. Un top blanco de escote holgado y un pantalón estilo palazzo en azul real. Feliz y orgullosa, la presentadora no dudó en sumarse a uno de los muchos grupos folclóricos que desfilaban, bailar ¡e incluso tocar uno de los instrumentos tradicionales! Además, por supuesto de posar con un banderín de su Quisqueya la bella. "Presente en el Desfile Dominicano en NY", escribió en sus redes. "40 años de una tradición que enaltece la cultura de mi tierra República Dominicana". La exrreina de belleza también recurrió a sus historias para "tratar de comunicarles la vibra, la energía y todo lo que se siente en esta ciudad que quiero tanto". Francisca en la parada dominicana de NY Credit: Instagram Para completar su look, optó por sandalias metalizadas y unos grandes aretes dorados que combinaban a la perfección con el conjunto. Francisca en la parada dominicana de NY Credit: Instagram La estilista Kay Polanco fue la encargada de su look de belleza. Para el cabello, un moño alto y tirante, muy cómodo para afrontar un día lleno de compromisos en el caliente y húmedo Manhattan. Francisca en la parada dominicana de NY Credit: Instagram En cuanto al maquillaje, la artista apostó por darle todo el protagonismo a su mirada, con sombras color café y champagne, un delineado grueso que enmarcaba sus ojos almendrados y por supuesto abundantes pestañas. Con la piel impecable y luminosa, la también actriz presumió unos labios rosados. Francisca en la parada dominicana de NY Credit: Instagram Pero además de cumplir sus compromisos profesionales, Francisca tuvo el honor de ser elegida Personalidad del año y subirse a una de las carrozas del desfile, desde donde pudo saludar a todos sus admiradores además de bailar al ritmo de la música que no dejó de sonar. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Para esta labor, se cambió a un enterizo corto de color blanco con mangas anchas. Una prenda que contrastaba con su piel morena y que le dio libertad de movimientos para disfrutar al máximo de la jornada festiva.

