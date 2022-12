Así lució Francisca en su primer día en Despierta América después cortarse todo su cabello La presentadora dominicana se siente más feliz y realizada que nunca con su nuevo corte de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El día de hoy el nombre de Francisca Lachapel está en boca de todas y no es para menos. La presentadora dominicana se atrevió a hacer, en vivo, lo que muy pocas mujeres harían durante la transmisión de uno de los programas matutinos más vistos de la televisión en español. Frente a sus compañeros y ante la sorpresa de millones de televidentes, la presentadora se cortó casi todo su cabello, dejando atrás los procesos que se había hecho para alisarlo y dándole la bienvenida a una nueva etapa en su vida, ahora con su pelo natural. Su valiente decisión impresionó a muchos de sus fanáticos y a los televidentes que vieron en vivo cómo Jomari Goyso agarró una tijera y le cortó parte de su cabello para luego terminar en el camerino. Hoy en su primer día después de su cambio de imagen, la presentadora se veía más reluciente y feliz que nunca, y decidió publicar algunas fotos junto a un poderoso mensaje. "Me siento increíble. Me siento como que finalmente tomé la palabra, me siento liberada, con permiso de ser. Mil gracias a todos los que hicieron ese momento tan sanador para mí, como suyo", escribió Lachapel junto a varias imágenes suyas que publicó en su cuenta de Instagram. "Gracias a los que entendieron el mensaje de la importancia de abrazar nuestra identidad. Gracias por todas las palabras tan hermosas con las que me han abrazado en las últimas horas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para este día tan importante para ella, eligió un set naranja de minifalda y blusa de satín que complementó con botas marrones por encima de la rodilla, un hermoso maquillaje y por supuesto, su nuevo corte de cabello y una gran sonrisa. Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisa Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca "Cómo dije ayer, no es un cambio de look, fue una reconciliación con mi pasado, abrazar mis cicatrices para seguir adelante más segura y confiada. Que cada uno haga lo que quiera con su cabello. Que se pongan pelucas, extensiones [o] lo que les haga feliz. Pero mi sueño sería que no lo hagan por complacer a una sociedad que llama "malo" "feo" su cabello, o por encajar en unos estereotipos que dicen que un tipo de cabello es más bonito que otro. Dios hace todo perfecto. Hagan lo que quieran sabiendo que nuestra esencia es nuestra mejor versión. Nuestra esencia es nuestro súper poder".

