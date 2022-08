El look del día - agosto 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Andrea Legarreta, Francisca y Anne Hathaway son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana posó con este hermoso vestido blanco y negro con vuelos que la hacía lucir como muñequita. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Captamos a la exreina universal con este ceñido vestido rosado que dejaba ver su esbelta figura. Nos encantó su sonrisa y las andas playeras en su melena. 2 de 9 Ver Todo Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: 2022 Backgrid/The Grosby La actriz lució muy cómoda y relajada con este set crema de pantalón corto y camisa oversized. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Francisca Credit: Instagram/Francisca Con este coqueto jumpsuit azul real, la presentadora demostró que su figura está mejor que nunca. 4 de 9 Ver Todo Lindsay Lohan Lindsay Lohan Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Con este sencillo set negro, la actriz salió a almorzar con algunos amigos en Nueva York. 5 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia Quedamos fascinadas con este look que portó la cantante. ¡Qué bella! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Vieth Michelle Vieth Credit: Instagram/Michelle Vieth La actriz mexicana fungió como presentadora invitada en una de las más recientes transmisiones del programa Cuéntamelo ya y para la ocasión eligió este minivestido de encaje y sandalias negras atadas al tobillo. 7 de 9 Ver Todo Roxana Castellanos Roxana Castellanos Credit: Instagram/Roxana Castellanos La comediante y presentadora lució regia con este hermoso vestido fucsia con abertura frontal. 8 de 9 Ver Todo Maky Moguilevsky Maky Moguilevsky Credit: Instagram/Maky Moguilevsky Este jumpsuit blanco de un solo hombro le sentó de maravilla a la figura de la actriz y presentadora. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

