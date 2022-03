¿Qué celebró con estilo Francisca Lachapel en el día internacional de la mujer? Mientras la mamá de Gennaro comparte su gran logro en Times Square en Nueva York nosotros destacamos sus mejores looks primaverales. ¡Inspírate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Haz tú lo posible porque Dios se encarga de lo imposible", comentó esta mañana con orgullo Francisca Lachapel la querida presentadora dominicana del show Despierta América de Univisión al ver su imagen proyectada esta mañana en las pantallas gigantes de Times Square en Nueva York para conmemorar el día internacional de la mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La plataforma educativa Latin Plug la destacó este 8 de Marzo de 2022 con una imagen gigante vistiendo de azul real en está icónica localidad de Manhattan, como un ejemplo de aquellas mujeres líderes, fuertes y comprometidas con la igualdad y la cultura Latina. Y ella por supuesto muy tempranito agradeció a Dios por otro sueño más, sin dejar de alentar a todas las mujeres a seguir luchando por los suyos. Como ella misma lo afirma no hay nada imposible. Con su humildad característica compartió en sus redes todo lo que tuvo que hacer y sobrepasar desde que salió de su tierra a los 21 años para venir a luchar por sus ideales en los Estados Unidos. Estuvo en la calle, vendió ollas, fue mesera, y no se dió por vencida. Su vida cambió cuando se atrevió a jugársela toda participando y ganando con su talento y simpatía la preciada corona de Nuestra Belleza Latina de Univisión. Con motivo de nuestro reciente evento 25 mujeres poderosas celebrado en Miami tuve el gusto de conversar con Francisca sobre su carrera, su familia y por supuesto por su pasión por la moda. Y para rendirle homenaje a su trayectoria y su éxito seleccioné algunos de sus looks más recientes que la hacen lucir regia y al mismo tiempo sentir triunfante y poderosa. ¡Que nos sirvan de ejemplo para ponerle sabor a nuestro diario vestir! Sin duda el color es su mejor aliado. "Adoro los tonos fuertes, a mí ponme cualquier color que contraste con mi piel morena y no fallo", me comentó sobre el impactante vestido naranja que escogió para la alfombra de nuestro almuerzo en el legendario Biltmore en Miami. Siguiendo con su pasión por los tonos atrevidos, también comentamos sobre su elección maravillosa diseñada por Bride To Be para los pasados Premio Lo Nuestro donde fue conductora y así cumplió un sueño más al participar por primera vez en la alfombra de la 34 edición de Premio lo nuestro 2022. Francisca se declara fan del rosado en todos sus matices y por eso aquí la vimos con otra opción en rosa pálido. Este es el tono más femenino que existe y una de las tendencias fuertes de la temporada. Siguiendo con el abanico de tonos vibrantes y en furor para la primavera tambien está este vestiso verde limón que escogió hace poco para presentarse en su show matutino. Otro gran aliado es el naranja coral, que en este caso lució con una blusa de seda, una falda estampada en motivos geométricos y botas altas en marrón. ¡Mil felicidades querida Francisca! Celebramos tu vida, tu carrera, tus logros y por supuesto tu estilo.

