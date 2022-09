6 imágenes que demuestran que Francisca tiene mejor figura después de ser mamá La presentadora dominicana se enfocó en su meta y en un año ha logrado tener una figura envidiable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gracias a que Francisca siempre ha sido muy abierta y sincera con su público, sabemos que durante su embarazo aumentó más de 80 libras y que fue muy difícil para ella perderlas y recuperar la figura que tenía antes de convertirse en mamá. Han sido muchos meses de llevar una dieta y hacer ejercicios con la guía de un entrenador. Por suerte, todo ese empeño y enfoque le han dado excelentes resultados a la presentadora dominicana y eso lo podemos ver cada día durante la transmisión de Despierta América y claro, en sus redes sociales. Aunque sigue enfocada en su rutina, no solo para mantener su figura esbelta, sino también para cuidar su salud, la presentadora ya usa ropa más ceñida, coqueta y sexy, y ha cada día demuestra que ahora luce mucho mejor que antes de convertirse en mamá. Si bien la dominicana siempre ha gozado de una buena figura, no podemos negar que ahora tiene un aire de seguridad y sensualidad que le sale por los poros. Gracias a eso, en los últimos meses la hemos visto llevando piezas más ceñidas y supercortas, al igual que modelos más atrevidos con los que luce increíble. Nos encanta ver a la nueva mamá mostrando sus piernas, un abdomen plano y sobre todo, dando fé de que no importa que hayas aumentado decenas de libras durante tu embarazo, si te enfocas en tu meta, todo el esfuerzo que hagas siempre va a valer la pena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En honor a su tenacidad, el positivismo que siempre irradia, y por supuesto a ese cuerpazo que ha logrado, mira a continuación sus mejores fotos de los últimos meses. ¡Bravo Francisca! Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Francisca, look del dia Credit: Instagram/Francisca

