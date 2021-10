El look del día - octubre 8, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Satcha Pretto, Francisca Lachapel y Kim Kardashian son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Bárbara Islas Babara Islas, look del dia Credit: Instagram/Programa hoy Con este sexy minivestido azul real llegó la actriz a los estudios del programa Hoy (Televisa). 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Carmen Villalobos Carmen Villalobos, look del dia Credit: Instagram/Carmen Villalobos Con mucha actitud y luciendo regia con este cómodo y relajado look, la actriz colombiana posó para sus seguidores. 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Con este moderno atuendo de pantalón cuero, camisa blanca y original corsé, la presentadora le dio la bienvenida al fin de semana. ¡Qué atrevida! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jenna Dewan Jenna Dewan, look del dia Credit: Steve Granitz/WireImage La actriz eligió este moderno jumpsuit a cuadros con cutouts para asistir a una velada. 4 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Captamos a la socialité saliendo de su hotel en Nueva York, ataviada con este look rosado monocromático de pantalón, chaqueta y botas, de Balenciaga, que complementó con un bolso plateado del mismo diseñador. 5 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Benditos Closet Regia lució la presentadora de noticias con este ceñido vestido morado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Con atuendo de falda en corte A con estampado floral, top rojo, zapatos de punta y diadema con flores, llegó su majestad a una evento oficial. 7 de 9 Ver Todo Satcha Pretto Satcha Pretto, look del dia Credit: Instagram/Satcha Pretto Este vestido azul con vuelos, hizo que la presentadora de noticias luciera muy fresca y juvenil. 8 de 9 Ver Todo Ashlee Simpson Ashlee Simpson, look del dia Credit: Steve Granitz/WireImage Para asistir a un evento, la cantante optó por este look casual de jeans de talle alto, top blanco, tenis y chaqueta de cuero. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

