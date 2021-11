El look del día - noviembre 3, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Cardi B, Francisca Lachapel y Michelle Galván son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Camila Mendes Camila Mendes, look del dia Credit: Leon Bennett/Getty Images La actriz llegó a una velada con este sexy atuendo de falda a la rodilla y atrevido top de manga larga. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a Cardi B en las calles de Nueva York luciendo muy elegante con este conjunto azul pastel de pantalón y chaqueta, que combinó con una camisa roja y zapatos de punta del mismo color. 2 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby Este vestido midi con cuello alto, combinado con botines marrones, es el look perfecto para el otoño. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ciara Ciara, look del dia Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La cantante acaparó miradas durante un evento al que llegó con este fabuloso set de brillo de falda con abertura frontal y top de manga larga. 4 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora parece una muñequita con este minivestido de mezclilla. 5 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Hermosa y más esbelta, lució la presentadora con este vestido camisero que complementó con un cinturón azul turquesa y zapatos de punta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Vimos a la socialité en Nueva York ataviada con este look de leggings, top negro, boras por encima de la rodilla y abrigo gris oversized. 7 de 9 Ver Todo Miley Cyrus Miley Cyrus, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Con este llamativo y original conjunto de brillo y plumas, de Gucci, llegó la cantante al espectacular desfile, en Hollywood, de dicha marca. 8 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Credit: Cortesía Hermosa lució la presentadora de noticias con este minivestido fucsia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

