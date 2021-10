El look del día - octubre 13, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Jackie Guerrido, Francisca Lachapel y Victoria Bekcham son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Elizabeth Álvarez Elizabeth Alvarez, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) Para asistir a un evento en la Ciudad de México, la actriz optó por este minivestido plateado estilo esmoquin, que combinó con botas negras por encima de la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora sigue enamorando con sus looks en Despierta América (Univision). Mira qué moderna se ve con este conjunto rosado. 2 de 9 Ver Todo Jackie Guerrido Jackie Guerrido, look del dia Credit: Instagram/Jackie Guerrido La presentadora encantó con este conjunto otoñal conjunto rojo vino de seda. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Instagram/Karina Banda Fabulosa lució la presentadora mexicana con este vestido de brillo con abertura frontal. 4 de 9 Ver Todo Lorena Herrera Lorrena Herrera, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana presumió sus tonificadas piernas con este sexy minivestido de brillo. 5 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Nos encantó este cómodo y chic conjunto azul marino de pantalón corto y chaqueta cropped, que la actriz española combinó con una camiseta blanca y tenis. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rebeka Smyth Rebeka Smyth, look del dia Credit: Instagram/Benditos Closet La presentadora de noticias mostró su avanzado embarazo con este clásico vestido blanco de cuello alto. 7 de 9 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón La nueva presentadora del programa Hoy (Televisa), parecía toda una muñequita con este minivestido blanco con falda en A. 8 de 9 Ver Todo Victoria Beckham Victoria Beckham, look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images Regia lució la diseñadora con este ceñido vestido rojo de un solo hombro. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - octubre 13, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.